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Posted 24 декабря, 10:29

Published 24 декабря, 10:29

Modified 24 декабря, 10:31

Updated 24 декабря, 10:31

Совкомбанк стал партнером акселератора Ассоциации развития финансовой грамотности

Совкомбанк стал партнером акселератора Ассоциации развития финансовой грамотности

24 декабря 2024, 10:29
Фото: пресс-служба Совкомбанк.
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Совкомбанк стал партнером программы «Акселератор АРФГ — 2025», направленной на поиск, отбор, пилотирование и внедрение инновационных решений финграмтех-стартапов.

Финграмтех-стартапы — инновационные цифровые проекты, которые способствуют повышению уровня финансовой культуры и финансовой грамотности населения, а также используют современные информационные технологии для повышения качества и эффективности финансовых услуг.

«Акселератор АРФГ — 2025» позволяет компаниям-партнерам увидеть сразу целый спектр инновационных решений и выбрать то, что максимально соответствует их бизнес-потребностям. Стартапы смогут представить собственные проекты широкому кругу потенциальных заказчиков и инвесторов, протестировать свои решения в реальных условиях, а также получить профессиональную экспертизу и ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Главная цель программы — рост числа готовых к внедрению сервисов, способствующих развитию финансовой культуры, а также позволяющих минимизировать риски пользовательских ошибок клиентов финансовых организаций.

В программу приглашены проекты по направлениям:

  • Управление личными финансами (финансовые планеры, помогающие достигать долгосрочных целей; решения по геймификации клиентского опыта в управлении личными финансами; приложения по учету, анализу, контролю и управлению доходами и расходами с разных банковских карт; чат-бот по управлению личными финансами)
  • Робоэдвайзинг — ИИ-помощник для эффективного управления инвестициями/личными финансами.
  • Финансовая грамотность для МСП.
  • Финансовая грамотность для детей.
  • Финансовая грамотность для пенсионеров.

До 27 декабря будет сформирован топ-10 проектов для онлайн-участия. Программа стартует в январе 2025 года.

Организатор программы «Акселератор АРФГ 2025» — Ассоциация развития финансовой грамотности, созданная ведущими организациями финансового рынка в целях формирования финансовой грамотности и продвижения финансовой культуры населения.

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