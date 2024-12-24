Совкомбанк стал партнером акселератора Ассоциации развития финансовой грамотности

«Акселератор АРФГ — 2025» позволяет компаниям-партнерам увидеть сразу целый спектр инновационных решений и выбрать то, что максимально соответствует их бизнес-потребностям. Стартапы смогут представить собственные проекты широкому кругу потенциальных заказчиков и инвесторов, протестировать свои решения в реальных условиях, а также получить профессиональную экспертизу и ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.