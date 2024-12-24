Совкомбанк стал партнером акселератора Ассоциации развития финансовой грамотности

Posted 24 декабря, 10:29
Published 24 декабря, 10:29
Modified 24 декабря, 10:31
Updated 24 декабря, 10:31
Финграмтех-стартапы — инновационные цифровые проекты, которые способствуют повышению уровня финансовой культуры и финансовой грамотности населения, а также используют современные информационные технологии для повышения качества и эффективности финансовых услуг.
«Акселератор АРФГ — 2025» позволяет компаниям-партнерам увидеть сразу целый спектр инновационных решений и выбрать то, что максимально соответствует их бизнес-потребностям. Стартапы смогут представить собственные проекты широкому кругу потенциальных заказчиков и инвесторов, протестировать свои решения в реальных условиях, а также получить профессиональную экспертизу и ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.
Главная цель программы — рост числа готовых к внедрению сервисов, способствующих развитию финансовой культуры, а также позволяющих минимизировать риски пользовательских ошибок клиентов финансовых организаций.
В программу приглашены проекты по направлениям:
До 27 декабря будет сформирован топ-10 проектов для онлайн-участия. Программа стартует в январе 2025 года.
Организатор программы «Акселератор АРФГ 2025» — Ассоциация развития финансовой грамотности, созданная ведущими организациями финансового рынка в целях формирования финансовой грамотности и продвижения финансовой культуры населения.