Спасательные службы Ростовской области усилят работу на новогодних праздниках

Posted 24 декабря, 18:45
Published 24 декабря, 18:45
Modified 24 декабря, 18:47
Updated 24 декабря, 18:47
В Ростовской области более 2,5 тысяч человек и семь сотен единиц техники будут участвовать в обеспечении безопасности в период новогодних праздников. Сообщается, что на всех мероприятиях будут дежурить сотрудники МЧС.
Кроме того, для работы спасателей добавили 14 новых специальных машин. Среди них — автоцистерны, автомобили ГДЗС, тягачи, пожарно-насосные станции и автотопливозаправщики.
Ранее сообщалось, что на улицах Ростова не будет проходить ни одного открытого новогоднего мероприятия. Кроме того, на новогодних праздниках усилят мониторинг на М-4 «Дон» и других федеральных трассах в Ростовской области.