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Posted 24 декабря, 18:45

Published 24 декабря, 18:45

Modified 24 декабря, 18:47

Updated 24 декабря, 18:47

Спасательные службы Ростовской области усилят работу на новогодних праздниках

Спасательные службы Ростовской области усилят работу на новогодних праздниках

24 декабря 2024, 18:45
Фото: 1MI. Спасательные службы Ростовской области усилят работу на новогодних праздниках
Спасатели Ростовской области перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В Ростовской области более 2,5 тысяч человек и семь сотен единиц техники будут участвовать в обеспечении безопасности в период новогодних праздников. Сообщается, что на всех мероприятиях будут дежурить сотрудники МЧС.

Кроме того, для работы спасателей добавили 14 новых специальных машин. Среди них — автоцистерны, автомобили ГДЗС, тягачи, пожарно-насосные станции и автотопливозаправщики.

Никакого праздника: на улицах Ростова не будет открытых новогодних мероприятий
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Ранее сообщалось, что на улицах Ростова не будет проходить ни одного открытого новогоднего мероприятия. Кроме того, на новогодних праздниках усилят мониторинг на М-4 «Дон» и других федеральных трассах в Ростовской области.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Спасатели#Безопасность#Новогодние праздники#Спасательные службы
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