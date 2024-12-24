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Posted 24 декабря, 12:02

Published 24 декабря, 12:02

Modified 24 декабря, 12:04

Updated 24 декабря, 12:04

В донском регионе МТС запускает в работу 10 отечественных базовых станций «ИРТЕЯ»

В донском регионе МТС запускает в работу 10 отечественных базовых станций «ИРТЕЯ»

24 декабря 2024, 12:02
Фото: пресс-служба МТС.
МТС объявляет о запуске в эксплуатацию на своей действующей сети в Ростовской области 10 базовых станций стандарта LTE на отечественном оборудовании.

Производителем станций стала российская компания «ИРТЕЯ». Это первый в Ростовской области и России проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

Установка базовых станций для опытно-коммерческой эксплуатации в диапазоне LTE 800 и LTE 1800 пройдет в начале 2025 года. За это время в Ростовском регионе планируют запустить в работу 10 станций. Строительство будет осуществляться преимущественно на севере области.

Помимо Ростовской области МТС установит и запустит более 200 отечественных базовых станций на территории 37 регионов России. В их число попали регионы из разных климатических зон — Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь, европейская часть и юг страны. В планах МТС установка базовых станций на базе «ИРТЕЯ» еще на тысяче площадок по всей России. К строительству рассматриваются также диапазоны в 2100 МГц и 2600 МГц в локациях с более плотной концентрацией пользователей.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из „ИРТЕИ“ и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь — с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты „Современные и перспективные сети мобильной связи“, — заявил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, где часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

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