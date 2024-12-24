В донском регионе МТС запускает в работу 10 отечественных базовых станций «ИРТЕЯ»

Помимо Ростовской области МТС установит и запустит более 200 отечественных базовых станций на территории 37 регионов России. В их число попали регионы из разных климатических зон — Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь, европейская часть и юг страны. В планах МТС установка базовых станций на базе «ИРТЕЯ» еще на тысяче площадок по всей России. К строительству рассматриваются также диапазоны в 2100 МГц и 2600 МГц в локациях с более плотной концентрацией пользователей.