В Ростовской области из-за пожаров погибли почти 200 человек

Posted 24 декабря, 15:44
Published 24 декабря, 15:44
Modified 24 декабря, 15:46
Updated 24 декабря, 15:46
Сообщается, что во время пожаров удалось спасти 430 ростовчан. Травмы при этом получили 226 человек, а погибли — 198. Уточняется, что больше всего огнеборцев беспокоят пожары в жилых районах.
В ГУ МЧС сообщили, что для их предотвращения в 2024 году установили более трех тысяч элементов оборудования для извещения о возгораниях. Особое внимание при этом уделили домам, в которых живут многодетные семьи.
Ранее спасатель рассказал жителям Ростовской области о том, почему искусственная елка может стать причиной пожара.