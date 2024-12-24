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Posted 24 декабря, 15:44

Published 24 декабря, 15:44

Modified 24 декабря, 15:46

Updated 24 декабря, 15:46

В Ростовской области из-за пожаров погибли почти 200 человек

В Ростовской области из-за пожаров погибли почти 200 человек

24 декабря 2024, 15:44
Фото: 1MI. В Ростовской области из-за пожаров погибли почти 200 человек
В 2024 году в Ростовской области произошло 9,9 тысяч пожаров. Информацию об итогах работы огнеборцев сообщил ВрИО начальника ГУ МЧС по региону Александр Савуков.

Сообщается, что во время пожаров удалось спасти 430 ростовчан. Травмы при этом получили 226 человек, а погибли — 198. Уточняется, что больше всего огнеборцев беспокоят пожары в жилых районах.

В ГУ МЧС сообщили, что для их предотвращения в 2024 году установили более трех тысяч элементов оборудования для извещения о возгораниях. Особое внимание при этом уделили домам, в которых живут многодетные семьи.

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Ранее спасатель рассказал жителям Ростовской области о том, почему искусственная елка может стать причиной пожара.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Пожары#Огонь#Спасение#Огнеборцы
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