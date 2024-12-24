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Posted 24 декабря, 12:46

Published 24 декабря, 12:46

Modified 24 декабря, 12:48

Updated 24 декабря, 12:48

В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты

В Ростовской области увеличили соцвыплату за проезд в общественном транспорте

24 декабря 2024, 12:46
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты
В Ростовской области на пятнадцатом заседании Заксобрания 23 декабря депутаты приняли законы, связанные с индексацией соцвыплат для детей, приемных родителей и других льготных категорий. Об этом рассказал председатель Александр Ищенко.

Так, с начала 2025 года повысятся пособия для сирот и детей, кто остался без попечения родителей. Это коснется и тех, кто продолжает обучение после достижения совершеннолетия и не находится на полном государственном обеспечении.

Более того, будет увеличен размер ежемесячной выплаты для родителей, у которых родился третий и последующий ребенок. Повысится сумма пособий для семей, у которых есть дети, больные фенилкетонурией.

Увеличится сумма пособия взамен бесплатного проезда на общественном транспорте для тружеников тыла, ветеранов труда и людей, которые пострадали от политических репрессий в Ростовской области. Уточняется, что это — самая массовая выплата. С начала 2025 года сумма составит 1159 рублей. Спикер отметил, что данные меры поддержки распространяются на 200 тысяч жителей Ростовской области.

Уточняется, что индексация пройдёт с учетом уровня инфляции.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Инфляция#Социальные выплаты#Александр Ищенко#Заксобрание#Сироты#Индексация#Приемные родители
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