В Ростовской области увеличили соцвыплату за проезд в общественном транспорте

Posted 24 декабря, 12:46
Published 24 декабря, 12:46
Modified 24 декабря, 12:48
Updated 24 декабря, 12:48
Так, с начала 2025 года повысятся пособия для сирот и детей, кто остался без попечения родителей. Это коснется и тех, кто продолжает обучение после достижения совершеннолетия и не находится на полном государственном обеспечении.
Более того, будет увеличен размер ежемесячной выплаты для родителей, у которых родился третий и последующий ребенок. Повысится сумма пособий для семей, у которых есть дети, больные фенилкетонурией.
Увеличится сумма пособия взамен бесплатного проезда на общественном транспорте для тружеников тыла, ветеранов труда и людей, которые пострадали от политических репрессий в Ростовской области. Уточняется, что это — самая массовая выплата. С начала 2025 года сумма составит 1159 рублей. Спикер отметил, что данные меры поддержки распространяются на 200 тысяч жителей Ростовской области.
Уточняется, что индексация пройдёт с учетом уровня инфляции.