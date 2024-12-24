В Ростовской области задержали мужчину, вымогавшего 140 млн рублей у строителей

Posted 24 декабря, 12:34
Published 24 декабря, 12:34
Modified 24 декабря, 12:36
Updated 24 декабря, 12:36
24 декабря стало известно о том, что житель Дагестана требовал у предпринимателей, участвующих в освоении бюджетных средств, деньги в особо крупных размерах. Оперативникам удалось задержать злоумышленника с поличным, когда тот получал от директора строительной компании три миллиона рублей.
При этом это была только малая часть средств, которые вымогал подозреваемый. Он хотел заполучить от предпринимателя 140 миллионов рублей — 10% от стоимости контракта на реконструкцию одной из местных школ.
Следственная часть УМВД России по Ростовской области возбудила уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ. Сейчас мужчина находится под стражей.
Ранее стало известно, что сотрудник СИЗО-1 в донской столице за деньги приводил заключенным девушек.