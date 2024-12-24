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Posted 24 декабря, 12:34

Published 24 декабря, 12:34

Modified 24 декабря, 12:36

Updated 24 декабря, 12:36

В Ростовской области задержали мужчину, вымогавшего 140 млн руб у стройкомпании

В Ростовской области задержали мужчину, вымогавшего 140 млн рублей у строителей

24 декабря 2024, 12:34
Фото: 1MI. В Ростовской области задержали мужчину, вымогавшего 140 млн руб у стройкомпании
Житель Республики Дагестан вымогал у директора строительной компании в Ростовской области 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

24 декабря стало известно о том, что житель Дагестана требовал у предпринимателей, участвующих в освоении бюджетных средств, деньги в особо крупных размерах. Оперативникам удалось задержать злоумышленника с поличным, когда тот получал от директора строительной компании три миллиона рублей.

При этом это была только малая часть средств, которые вымогал подозреваемый. Он хотел заполучить от предпринимателя 140 миллионов рублей — 10% от стоимости контракта на реконструкцию одной из местных школ.

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Следственная часть УМВД России по Ростовской области возбудила уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее стало известно, что сотрудник СИЗО-1 в донской столице за деньги приводил заключенным девушек.

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