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Posted 24 декабря, 17:59

Published 24 декабря, 17:59

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Владимир Ефимов: Девелоперы строят семь школ и детсадов на юге Москвы

Владимир Ефимов: Девелоперы строят семь школ и детсадов на юге Москвы

24 декабря 2024, 17:59
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На юге Москвы девелоперы в рамках строительства жилых комплексов возводят семь образовательных учреждений для детей суммарной площадью порядка 64 тысяч квадратных метров. Такой комментарий дал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает stroi.mos.ru, ссылаясь на заявление Владимира Ефимова, в районе Нагатино-Садовники застройщики приступили к строительству двух объектов суммарной площадью 22 тысячи квадратных метров. Еще одна школа и детсад скоро появятся в Царицыне. Общая площадь объектов будет достигать 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и в Чертанове Южном девелоперами строятся два детсада, каждый из которых имеет площадь приблизительно четыре тысячи квадратных метров. Также стоит отметить начало строительства дошкольного учреждения в районе Нагатино-Садовники площадью около пяти тысяч квадратных метров. Семь объектов, которые пока находятся на стадии строительства, в общей сложности обеспечат около трех тысяч мест для школьников и дошкольников. Шесть из них передадут городской системе образования.

Появление объектов образования рядом с новыми жилыми домами способствует созданию комфортной городской среды для будущих жильцов этих новостроек.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский подчеркивает, что четыре объекта в Южном административном округе строятся в соответствии с заключенными с городскими властями договорами. Согласно его комментарию, в районе Нагатино-Садовники начнет принимать учеников школа на 675 мест, в Царицыне введут в эксплуатацию школу для 900 детей и детсад с бассейном для 250 малышей. Помимо этого, согласно договору ведется строительство детсада на 150 мест на улице Газопровод в Чертанове Южном.

Мосгосстройнадзор осуществляет контроль за проводимыми на объектах в ЮАО строительными работами.

В процессе возведения детских садов и школ было организовано около 20 выездных проверок комитета, в ходе которых инспекторы могли изучить качество реализуемых работ и используемых материалов, а также убедиться, что возводимые здания соответствуют проектным решениям. К надзорным мероприятиям привлекли сотрудников подведомственного центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2027 годах по плану будет завершено строительство 200 образовательных объектов, в том числе тех, которые строятся благодаря инвесторам.

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