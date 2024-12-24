Владимир Ефимов: Девелоперы строят семь школ и детсадов на юге Москвы

Как сообщает stroi.mos.ru, ссылаясь на заявление Владимира Ефимова, в районе Нагатино-Садовники застройщики приступили к строительству двух объектов суммарной площадью 22 тысячи квадратных метров. Еще одна школа и детсад скоро появятся в Царицыне. Общая площадь объектов будет достигать 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и в Чертанове Южном девелоперами строятся два детсада, каждый из которых имеет площадь приблизительно четыре тысячи квадратных метров. Также стоит отметить начало строительства дошкольного учреждения в районе Нагатино-Садовники площадью около пяти тысяч квадратных метров. Семь объектов, которые пока находятся на стадии строительства, в общей сложности обеспечат около трех тысяч мест для школьников и дошкольников. Шесть из них передадут городской системе образования.