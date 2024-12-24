Волонтеры из Ростовской области помогают очищать загрязненное побережье Анапы

Posted 24 декабря, 08:47
Published 24 декабря, 08:47
Modified 24 декабря, 08:49
Updated 24 декабря, 08:49
Напомним, что из-за крушения танкеров в Керченском проливе побережье Черного моря в Краснодарском крае загрязнено мазутом. По словам политолога, последствия аварии устраняются не столь оперативно, как хотелось бы. Территория загрязнения может расти.
«Не хватает рук и оборудования в должном объеме. Волонтеры объявили сбор — от лопат до резиновых сапог. Но, конечно же, для работ нужны более совершенные технические средства», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник уверен, что причина крушения танкеров достаточно проста. Заключается она в пережитках дикого капитализма 90-х годов.
«Логика таких капиталистов предельно ясна. Они не хотят вкладываться в развитие инфраструктуры, не хотят платить рабочим, рассчитывая при минимальных издержках получать сверхприбыли», — комментирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута на побережье Черного моря.