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Posted 24 декабря, 08:47

Published 24 декабря, 08:47

Modified 24 декабря, 08:49

Updated 24 декабря, 08:49

Волонтеры из Ростовской области помогают очищать загрязненное побережье Анапы

Волонтеры из Ростовской области помогают очищать загрязненное побережье Анапы

24 декабря 2024, 08:47
Фото: Оперштаб Кубани. Волонтеры из Ростовской области помогают очищать загрязненное побережье Анапы
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Эксклюзив
Политолог Александр Сухарь сообщил RostovGazeta, что сейчас большое количество экологов и волонтеров, в том числе и из Ростовской области, помогают справиться с экологической катастрофой на берегу Черного моря на Кубани.

Напомним, что из-за крушения танкеров в Керченском проливе побережье Черного моря в Краснодарском крае загрязнено мазутом. По словам политолога, последствия аварии устраняются не столь оперативно, как хотелось бы. Территория загрязнения может расти.

«Не хватает рук и оборудования в должном объеме. Волонтеры объявили сбор — от лопат до резиновых сапог. Но, конечно же, для работ нужны более совершенные технические средства», — отмечает Александр Сухарь.
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Собеседник уверен, что причина крушения танкеров достаточно проста. Заключается она в пережитках дикого капитализма 90-х годов.

«Логика таких капиталистов предельно ясна. Они не хотят вкладываться в развитие инфраструктуры, не хотят платить рабочим, рассчитывая при минимальных издержках получать сверхприбыли», — комментирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута на побережье Черного моря.

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