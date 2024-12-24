Должно стать модой: в донском МЧС предложили идеальный вариант подарка на Новый год

Posted 24 декабря, 19:28
Published 24 декабря, 19:28
Modified 24 декабря, 20:21
Updated 24 декабря, 20:21
Необычное предложение было озвучено 24 декабря в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». Врио начальника ГУ МЧС по Ростовской области заявил, что дарить на праздники огнетушитель и автономный пожарный извещатель давно уже должно стать модой.
— В каждой квартире должен быть огнетушитель. Он может пригодиться, может не пригодиться, но в самый нужный момент он будет рядом, и вы сможете им воспользоваться, особенно на кухне, — цитирует Александра Савукова телеканал Don24.
Спасатель объяснил, что пожар может случиться в любой момент: во время приготовления еды или из-за оставленной на ночь зарядки от гаджета в розетке. Александр Савуков напомнил, что задохнуться можно всего от пяти вдохов дыма. Пожарный извещатель вовремя предупредит об опасности, а огнетушитель — поможет ее предотвратить.
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