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Posted 24 декабря, 19:28

Published 24 декабря, 19:28

Modified 24 декабря, 20:21

Updated 24 декабря, 20:21

«Всегда будет рядом»: в донском МЧС предложили идеальный вариант подарка на Новый год

Должно стать модой: в донском МЧС предложили идеальный вариант подарка на Новый год

24 декабря 2024, 19:28
Фото: 1MI. «Всегда будет рядом»: в донском МЧС предложили идеальный вариант подарка на Новый год

В донском МЧС предложили идеальный вариант подарка на Новый год

В региональном ГУ МЧС предложили жителям Ростовской области дарить друг другу огнетушитель и пожарный извещатель. По мнению врио начальника донского ведомства Александра Савукова, это лучшие подарки.

Необычное предложение было озвучено 24 декабря в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». Врио начальника ГУ МЧС по Ростовской области заявил, что дарить на праздники огнетушитель и автономный пожарный извещатель давно уже должно стать модой.

— В каждой квартире должен быть огнетушитель. Он может пригодиться, может не пригодиться, но в самый нужный момент он будет рядом, и вы сможете им воспользоваться, особенно на кухне, — цитирует Александра Савукова телеканал Don24.
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Спасатель объяснил, что пожар может случиться в любой момент: во время приготовления еды или из-за оставленной на ночь зарядки от гаджета в розетке. Александр Савуков напомнил, что задохнуться можно всего от пяти вдохов дыма. Пожарный извещатель вовремя предупредит об опасности, а огнетушитель — поможет ее предотвратить.

Ранее RostovGazeta рассказала, где и почем продают елки в Ростове. Цены варьируются от 1000 до 500 тысяч рублей.

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#Евгения Волкова#МЧС#Новый год#Спасатели#Подарки#Огнетушитель
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