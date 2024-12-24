Должно стать модой: в донском МЧС предложили идеальный вариант подарка на Новый год

Спасатель объяснил, что пожар может случиться в любой момент: во время приготовления еды или из-за оставленной на ночь зарядки от гаджета в розетке. Александр Савуков напомнил, что задохнуться можно всего от пяти вдохов дыма. Пожарный извещатель вовремя предупредит об опасности, а огнетушитель — поможет ее предотвратить.