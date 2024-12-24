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Posted 24 декабря, 18:35

Published 24 декабря, 18:35

Modified 24 декабря, 20:23

Updated 24 декабря, 20:23

Затонувший танкер с мазутом должен был стоять во время шторма в Аксае

Запрещен выход в море: затонувший танкер должен был стоять в Аксае во время шторма

24 декабря 2024, 18:35
Фото: 23.mchs.gov.ru. 23.mchs.gov.ru.

Затонувший танкер с мазутом должен был стоять во время шторма в Аксае

Ространснадзор установил, что танкерам, затонувшим в Керченском проливе, нельзя было находиться в это время в Черном море. Об этом сообщили в российском Минтрансе.

Напомним, что катастрофа произошла 15 декабря. Два танкера потерпели бедствие в Керченском проливе. В итоге десятки квадратных километров побережья Анапы и Темрюкского района оказались загрязнены, погибло много животных и птиц.

В ходе проверки Ространснадзора выяснилось, что было нарушено сезонное ограничение: по правилам оба судна не должны были находиться в Керченском проливе в зимнее время.

Более того, оказалось, что нескольким танкерам, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не разрешено перевозить опасные грузы внутренним водным и морским транспортом.

Эксперт прокомментировал ситуацию с крушением танкеров в Керченском проливе
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Как сообщала RostovGazeta ранее, один из танкеров после завершения своего рейса и разгрузки нефти в порту «Кавказ» должен был отправиться на зимовку в Ростовскую область, в Аксай.

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