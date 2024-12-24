Запрещен выход в море: затонувший танкер должен был стоять в Аксае во время шторма

Posted 24 декабря, 18:35
Published 24 декабря, 18:35
Modified 24 декабря, 20:23
Updated 24 декабря, 20:23
Напомним, что катастрофа произошла 15 декабря. Два танкера потерпели бедствие в Керченском проливе. В итоге десятки квадратных километров побережья Анапы и Темрюкского района оказались загрязнены, погибло много животных и птиц.
В ходе проверки Ространснадзора выяснилось, что было нарушено сезонное ограничение: по правилам оба судна не должны были находиться в Керченском проливе в зимнее время.
Более того, оказалось, что нескольким танкерам, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не разрешено перевозить опасные грузы внутренним водным и морским транспортом.
Как сообщала RostovGazeta ранее, один из танкеров после завершения своего рейса и разгрузки нефти в порту «Кавказ» должен был отправиться на зимовку в Ростовскую область, в Аксай.