Запущена специальная программа покупки автомобилей марок CHERY, EXEED, OMODA и JAECOO

[i] Максимальная выгода рассчитана на модель EXEED VX в исполнении Prestige, исходя из рекомендованной розничной цены в 5 680 000 рублей, с учетом максимальной скидки до 5%, но не более 200 000 рублей от стоимости по договору купли-продажи по программе «Льготный лизинг», максимальной скидке 2% от РРЦ автомобиля на выкупной платеж при своевременном внесении лизинговых платежей и скидки бренда. Срок договора лизинга — 60 месяцев, аванс — 30%. Вся изложенная информация не является офертой, публичной офертой или предложением делать оферту в соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. ООО «Газпромбанк Автолизинг» имеет право в любое время на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или изменить указанные условия акций/Программ без предварительного уведомления.