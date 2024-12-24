Запущена специальная программа покупки автомобилей марок CHERY, EXEED, OMODA и JAECOO

Posted 24 декабря, 05:03
Published 24 декабря, 05:03
Modified 24 декабря, 05:05
Updated 24 декабря, 05:05
Преимущество формируется за счет суммирования скидки от бренда с двумя скидками лизинговой компании — 5% от стоимости по договору купли-продажи (до 200 000 рублей) в рамках фирменной программы «Льготный лизинг» и до 2% от рекомендованной розничной цены автомобиля, предоставляемой на выкупной платеж при условии соблюдения платежной дисциплины.
«В течение этого года марки CHERY, EXEED, OMODA и JAECOO были у наших клиентов в числе самых востребованных, а EXEED входил в первую пятерку по популярности. Учитывая текущую рыночную ситуацию, на которую влияет высокая ставка Центробанка России, рост утилизационного сбора и другие сдерживающие факторы, получение скидки станет для наших клиентов большим подспорьем, они смогут своевременно реализовать свои планы по приобретению транспортных средств», — отмечает руководитель управления по работе с импортерами компании Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.
Чтобы получить максимальное преимущество в цене при покупке в лизинг автомобилей марок CHERY, EXEED, OMODA и JAECOO, необходимо воспользоваться программой льготного лизинга, оформив договор на срок от 27 до 84 месяцев с авансом в размере от 0 до 30%. Ежемесячные платежи должны вноситься равными долями. При необходимости можно выбрать и другие условия финансирования (например, срок договора — 6 месяцев, размер аванса — 49%, индивидуальный график оплат), но в этом случае скидка по программе «Льготный лизинг» не применяется.
[i] Максимальная выгода рассчитана на модель EXEED VX в исполнении Prestige, исходя из рекомендованной розничной цены в 5 680 000 рублей, с учетом максимальной скидки до 5%, но не более 200 000 рублей от стоимости по договору купли-продажи по программе «Льготный лизинг», максимальной скидке 2% от РРЦ автомобиля на выкупной платеж при своевременном внесении лизинговых платежей и скидки бренда. Срок договора лизинга — 60 месяцев, аванс — 30%. Вся изложенная информация не является офертой, публичной офертой или предложением делать оферту в соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. ООО «Газпромбанк Автолизинг» имеет право в любое время на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или изменить указанные условия акций/Программ без предварительного уведомления.