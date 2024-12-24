Ждать ли снега? Стал известен точный прогноз погоды на январь в Ростовской области

В Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и других западных районах прогнозируют дождь и снег в ночь на 1 января. А вот днем будет пасмурная погода без осадков при температуре около +3…+4 градусов. В течение дня 5, 6 и 7 января ожидаются проливные дожди. При этом на улице потеплеет до +6…+8 градусов днем, а ночью будет не меньше +5. В ночь на 8 января похолодает до -2, а еще через сутки — до -4.