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Posted 24 декабря, 17:15

Published 24 декабря, 17:15

Modified 24 декабря, 22:15

Updated 24 декабря, 22:15

Какая погода будет в январе в Ростовской области

Ждать ли снега? Стал известен точный прогноз погоды на январь в Ростовской области

24 декабря 2024, 17:15
Фото: rostovgazeta.ru. Какая погода будет в январе в Ростовской области

Новый год жители Ростовской области встретят без снега, а Рождество под ливнем

Стало известно, какой будет погода на Новый год. Подробный прогноз на первый месяц 2025 года RostovGazeta подготовила на основе данных «Яндекс.Погоды».

Какую погоду ждать на Новый год в Ростове

После небольших заморозков в конце декабря первые числа января будут теплыми. Днем 1 января ожидается около +5 градусов днем и почти столько же — ночью. Со временем на улице потеплеет еще больше. К 3 января столбик термометра покажет +6 градусов днем и около +5 — ночью, а с 4 числа температура поднимется до +8 и +6 соответственно.

К концу новогодних праздников, 5 и 6 января, ожидается мощный ливень. Несмотря на обильные осадки, на улице будет тепло: до +9 градусов днем и до +7 — ночью. На следующий день, в Рождество 7 января, заметно похолодает: от +6 градусов днем до -2 — ночью. При этом дождь, который будет идти весь день, при заморозках превратится в снег.

На следующий день, в последний выходной 8 января, ударит мороз до — 7…-5 градусов.

Какую погоду ждать на Новый год в РостовеКакую погоду ждать на Новый год в Ростове
Какую погоду ждать на Новый год в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru

Погода на Новый год в Ростовской области

Самые прохладные дни в Новый год ожидаются на севере региона. Это Чертковский, Шолоховский, Миллеровский, Боковский, Верхнедонской и соседние с ними районы. Там 1 января будет +2 градуса ночью, а днем — до +3. На следующий день температура опустится до нуля и пойдет дождь. Затем незначительно потеплеет (на пару градусов), а 5 января вместе с дождем начнется снег. Аналогичная погода будет 6 января, а на Рождество, 7 числа, ночью ударит мороз до -6 градусов. На следующий день похолодает до -7 днем и до -10 — ночью.

На юге осадки обещают только 6, 7 и 8 января. Речь идет о Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском районах. В первые два дня будет идти сильный дождь, а на третий ожидается снег. Температура воздуха на Новый год, 1 января, составит около +6 градусов днем и +4 — ночью. Через несколько дней потеплеет до +10 и +6 соответственно. А 8 числа резко похолодает до -2 градусов. Ночью столбик термометра опустится еще — до -5.

Погода на Новый год в Ростовской областиПогода на Новый год в Ростовской области
Погода на Новый год в Ростовской области. Фото: rostovgazeta.ru

В Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и других западных районах прогнозируют дождь и снег в ночь на 1 января. А вот днем будет пасмурная погода без осадков при температуре около +3…+4 градусов. В течение дня 5, 6 и 7 января ожидаются проливные дожди. При этом на улице потеплеет до +6…+8 градусов днем, а ночью будет не меньше +5. В ночь на 8 января похолодает до -2, а еще через сутки — до -4.

Похожий прогноз синоптики сделали и на западную часть Дона: Дубовский, Волгодонской, Зимовниковский районы. После дождя и снега в новогоднюю ночь 1 января потеплеет до +7 градусов, а все осадки растают. Целую неделю температура воздуха будет около +6…+7 градусов днем и порядка +2…+4 — ночью. Дожди вернутся в эту часть Ростовской области 5, 6 и 7 января. А 8 числа, когда похолодает до -1 градуса днем и до -5 — ночью, ожидается снег.

А 8 числа, когда похолодает до -1 градуса днем и до -5 — ночью, ожидается снег.А 8 числа, когда похолодает до -1 градуса днем и до -5 — ночью, ожидается снег.
А 8 числа, когда похолодает до -1 градуса днем и до -5 — ночью, ожидается снег.. Фото: rostovgazeta.ru
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Каким будет январь на Дону

После праздничных выходных по области продолжит падать температура. На севере столбик термометра покажет до -13 градусов днем и до -18 — ночью. А вот крещенских морозов почти не будет: в ночь на 19 января обещают всего до -5 градусов и небольшой снег. В Ростове пройдет ледяной дождь при температуре чуть ниже нуля (-2…-1 градус). Аналогичная ситуация — на юге и востоке. А вот в западной части осадков не обещают.

После Крещения, с 19 января и далее даже в донской столице температура не поднимется выше нуля. До конца месяца на улице будет от -5 до -1 градуса днем и от -7 до -2 — ночью. Кроме 16 января, все дни обещают пасмурную погоду и тучи. Снег выпадет 11, 17, 18, 20 и 21, 24-26 и 29 января.

Каким будет январь на ДонуКаким будет январь на Дону
Каким будет январь на Дону. Фото: rostovgazeta.ru

Похожий прогноз касается и других муниципалитетов в Ростовской области. В северной части региона после небольшого потепления на Крещение вскоре снова ударят морозы до -15…-10 градусов. Мощный снегопад начнется 20 числа и продолжится до 26 с небольшими перерывами. Затем осадки обещают 29 января.

На юге похолодает до -6 градусов ночью и до -2 — днем. Снег выпадет с 21 по 25, а также 29 января. Солнечными днями будут только 19 и 30 января. Около -4…-3 градусов прогнозируют в западной части Ростовской области. В Таганроге и соседних муниципалитетах снег ожидается 21, 22, 24, 26, 27 числа. А на востоке, например, в Волгодонске, только 22, 24 и 26. Столбик термометра там покажет около -6…-4 градусов днем и -8…-5 — ночью.

Ранее стало известно, когда ждать геомагнитную бурю.

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