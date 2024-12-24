rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 15:21

Published 24 декабря, 15:21

Modified 24 декабря, 15:23

Updated 24 декабря, 15:23

Жителям Ростовской области хотели продать испорченную курицу

Житель Ростовской области нашел способ превращать протухших кур в свежее мясо

24 декабря 2024, 15:21
Фото: Unsplash. Жителям Ростовской области хотели продать испорченную курицу

Протухших в декабре кур выдавал за свежих предприниматель из Ростовской области

Стало известно, что предприниматель из Ростовской области пытался продлить срок годности куриного мяса более, чем на полгода. Информация об этом появилась на сайте Россельхознадзора.

Выяснилось, что предприниматель из Ростовской области изменил дату истечения срока годности курицы с 7 декабря 2024 года на 3 июня 2025 года. Сообщается, что подобные манипуляции могут привести к тому, что на рынок попадет некачественная продукция, поскольку нельзя точно узнать, когда она испортится.

Предпринимателю вынесли предупреждение о дальнейшей недопустимости нарушения требований. Кроме того, аннулировали ветеринарные документы на продукты.

Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле
Узнать подробнее

Ранее стало известно об опасных добавках, которые нашли в молочных продуктах в Ростовской области.

Читайте также:
ЦБ прокомментировал растущие цены на мясо, яйца и колбасы в Ростовской областиГУФСИН опровергло сообщения о платных девушках для заключенных в ростовском СИЗОСеледка под шубой резко подорожала в Ростовской области к Новому году
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Продажа#Мясо#Проверка#Россельхознадзор#Срок годности
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика