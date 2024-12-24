Житель Ростовской области нашел способ превращать протухших кур в свежее мясо

Выяснилось, что предприниматель из Ростовской области изменил дату истечения срока годности курицы с 7 декабря 2024 года на 3 июня 2025 года. Сообщается, что подобные манипуляции могут привести к тому, что на рынок попадет некачественная продукция, поскольку нельзя точно узнать, когда она испортится.