Житель Ростовской области нашел способ превращать протухших кур в свежее мясо

Posted 24 декабря, 15:21
Published 24 декабря, 15:21
Modified 24 декабря, 15:23
Updated 24 декабря, 15:23
Выяснилось, что предприниматель из Ростовской области изменил дату истечения срока годности курицы с 7 декабря 2024 года на 3 июня 2025 года. Сообщается, что подобные манипуляции могут привести к тому, что на рынок попадет некачественная продукция, поскольку нельзя точно узнать, когда она испортится.
Предпринимателю вынесли предупреждение о дальнейшей недопустимости нарушения требований. Кроме того, аннулировали ветеринарные документы на продукты.