Жители Ростовской области массово жалуются на закрытые убежища во время атак

Posted 24 декабря, 05:25
Published 24 декабря, 05:25
Modified 24 декабря, 09:12
Updated 24 декабря, 09:12
Беспилотники начали сбивать над Миллерово вечером, около 21.00 мск. Как сообщала RostovGazeta, ВС РФ перехватили девять дронов в районе города. Во время атаки сработала сирена оповещения о ЧС. Население призывали спрятаться в укрытиях.
Однако многим бежать оказалось некуда. Некоторые жалуются, что те укрытия, которые официально определены, были закрыты на ключ.
— Что за издевательство! — пишет одна из горожанок. — Я выбежала на улицу к ближайшему убежищу, а попасть внутрь нельзя.
С подобной проблемой ранее сталкивались жители Каменска-Шахтинского, Таганрога, Шахт, Новочеркасска и Новошахтинска. Недавно подобные возмущения стали писать и люди из Белой Калитвы.
— Расскажите, куда нам в Белой Калитве прятаться в случае опасности? МЧС не в курсе, — сообщили горожане.