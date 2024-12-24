Жители Ростовской области массово жалуются на закрытые убежища во время атак

В Ростовской области после атаки беспилотников 23 декабря многие жители сообщили о закрытых убежищах. По их словам, во время воздушной тревоги якобы негде прятаться: укрытия либо закрыты на ключ, либо находятся в ужасных условиях.

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