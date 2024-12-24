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Posted 24 декабря, 05:25

Published 24 декабря, 05:25

Modified 24 декабря, 09:12

Updated 24 декабря, 09:12

Жители Ростовской области массово жалуются на закрытые убежища

Жители Ростовской области массово жалуются на закрытые убежища во время атак

24 декабря 2024, 05:25
Фото: 1MI. Жители Ростовской области массово жалуются на закрытые убежища
В Ростовской области после атаки беспилотников 23 декабря многие жители сообщили о закрытых убежищах. По их словам, во время воздушной тревоги якобы негде прятаться: укрытия либо закрыты на ключ, либо находятся в ужасных условиях.

Беспилотники начали сбивать над Миллерово вечером, около 21.00 мск. Как сообщала RostovGazeta, ВС РФ перехватили девять дронов в районе города. Во время атаки сработала сирена оповещения о ЧС. Население призывали спрятаться в укрытиях.

Однако многим бежать оказалось некуда. Некоторые жалуются, что те укрытия, которые официально определены, были закрыты на ключ.

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— Что за издевательство! — пишет одна из горожанок. — Я выбежала на улицу к ближайшему убежищу, а попасть внутрь нельзя.

С подобной проблемой ранее сталкивались жители Каменска-Шахтинского, Таганрога, Шахт, Новочеркасска и Новошахтинска. Недавно подобные возмущения стали писать и люди из Белой Калитвы.

— Расскажите, куда нам в Белой Калитве прятаться в случае опасности? МЧС не в курсе, — сообщили горожане.
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