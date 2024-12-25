1 января 2025 года пройдет розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото»

«Совсем скоро мы ощутим волшебство приближающегося зимнего праздника, частью которого уже много лет является праздничный тираж любимой многими лотереи „Русское лото“. В этом году „Новогодний миллиард“ станет щедрым, как сам Дед Мороз, ведь в праздничном тираже будет разыгрываться более 3 млрд рублей! Искренне желаем всем участникам, чтобы в первый день Нового 2025 года вам удалось поймать птицу счастья, ведь в лотерее может выиграть любой. Дарите себе, своим друзьям и близким шанс поймать удачу за хвост», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.