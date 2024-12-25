rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 10:20

Published 25 декабря, 10:20

Modified 25 декабря, 10:21

Updated 25 декабря, 10:21

1 января 2025 года пройдет розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото»

1 января 2025 года пройдет розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото»

25 декабря 2024, 10:20
Фото: пресс-служба «Столото».
Реклама. АО «ТК „Центр“. erid: 2W5zFJPsjUk
1 января 2025 года в 15:30 по Москве в прямом эфире телеканала НТВ в восьмой раз состоится традиционный праздничный розыгрыш «Новогоднего миллиарда»* от «Русского лото».

Этот праздничный тираж станет особенным, поскольку приурочен к 30-летнему юбилею «Русского лото»**. 1 января будет разыгрываться более 3 млрд рублей, в том числе не менее 100 призов по 1 млн рублей и главный приз — 1 млрд рублей!

«Новогодний миллиард» — это единственный лотерейный тираж в России, в котором в качестве главного приза гарантированно разыгрывается 1 млрд рублей. На сегодняшний день участники предыдущих «Новогодних миллиардов» выиграли уже более 18 млрд рублей, а в стране появилось свыше 1000 лотерейных миллионеров. С вероятностью более 60% главный приз праздничного тиража «Русского лото» достанется одному человеку, а это значит, что в России может появиться четвертый лотерейный миллиардер.

Фото: пресс-служба «Столото»

«Совсем скоро мы ощутим волшебство приближающегося зимнего праздника, частью которого уже много лет является праздничный тираж любимой многими лотереи „Русское лото“. В этом году „Новогодний миллиард“ станет щедрым, как сам Дед Мороз, ведь в праздничном тираже будет разыгрываться более 3 млрд рублей! Искренне желаем всем участникам, чтобы в первый день Нового 2025 года вам удалось поймать птицу счастья, ведь в лотерее может выиграть любой. Дарите себе, своим друзьям и близким шанс поймать удачу за хвост», сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Фото: пресс-служба «Столото»

Шоу «Новогодний миллиард» ежегодно становится одной из самых рейтинговых программ на российском телевидении, в нём принимают участие популярные звёзды российской эстрады. Кто станет гостями и ведущим прямого эфира 1 января 2025 года пока остаётся интригой.

Тираж проводится с установленными для всех лотерей мерами контроля: со стороны независимой тиражной комиссии, ФНС России и независимой системы контроля, установленной у организатора лотереи — Минспорта России, что гарантирует честность и прозрачность розыгрыша. Помимо этого, в качестве дополнительных мер контроля будут привлечены эксперты компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

Фото: пресс-служба «Столото»

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

* «Новогодний миллиард» является зарегистрированным товарным знаком. Фраза «Будет разыгрываться более 3 000 000 000 ₽» обозначает общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража № 1604 (розыгрыш 01.01.2025) в лотерее «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3, коммерческое наименование — «Русское лото», срок проведения — до 31.12.2029. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55. 18+

** В 2024 году исполнилось 30 лет с даты регистрации одного из товарных знаков «Русское лото».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика