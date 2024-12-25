Где выгоднее купить квартиру с ремонтом до конца 2024 года в Ростове

— Квартиры в жилом парке «Сокольники» можно приобрести как за наличный расчет, так и в ипотеку. Пока еще доступны льготные ипотечные программы: семейная ипотека по ставке от 5% на весь срок и субсидированная ипотека для всех 13,99%. Нет никакого завышения стоимости договора, вы платите только за свою квартиру. Для примера, полноценную однокомнатную квартиру площадью 39 м² можно купить за 4,3 млн рублей. На сегодняшний день это очень выгодное предложение по доступной цене. Компанией предусмотрена и беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства. Также мы принимаем все виды сертификатов, — поясняет директор по продажам группы компаний «Сокол» Ирина Давыденко.