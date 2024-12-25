Где выгоднее купить квартиру с ремонтом до конца 2024 года в Ростове

Posted 25 декабря, 11:29
Published 25 декабря, 11:29
Modified 25 декабря, 11:31
Updated 25 декабря, 11:31
Однако и те и другие хотят гармоничного сочетания экологической и урбанистической составляющих, жить в городе и чувствовать дыхание природы, пользуясь всеми прелестями городского комфорта. Но бывает ли так, чтобы все это сочеталось в одном ЖК? Специалисты в области недвижимости говорят, таких предложений мало, но они есть, и ярким примером такого комплекса в донской столице может стать жилой парк «Сокольники».
Сегодня жилой парк «Сокольники» можно назвать ключевым объектом группы компаний «Сокол», которая уже успешно завершила на территории нашего города такие масштабные проекты как «Сокол Градъ» и «Сокол на Оганова».
По словам представителей компании, «Сокольники» — проект уникальный, с акцентом на благоустройство и озеленение. Он расположился в одном из самых перспективных и динамично развивающихся районов Ростова — в Левенцовском, с обширной инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Совсем скоро, на территории 15 гектар, в пределах улиц Еременко и Солженицына появится 13 новых жилых домов переменной этажности. Квартиры с эргономичными планировками позволят каждому найти свое идеальное жилье.
— Помимо жилых домов, на территории жилого парка «Сокольники» появятся детский сад, школа и медицинское учреждение. В придомовых пространствах запроектированы воркаут зоны, футбольные поля, арт-объекты, велодорожки и зеленые зоны отдыха, которые подойдут для неторопливых пеших прогулок. А большое количество деревьев и мест отдыха всегда помогут зарядиться энергией, — рассказывает директор по маркетингу группы компаний «Сокол» Нина Чумакова.
Можно сказать, что «Сокольники» в реальности воплощает концепцию «город в городе», где максимальный комфорт равен престижу, доступному каждому.
Дома возводятся по монолитно-каркасной системе и облицованы кирпичом двух цветов, коричневым и светлым, что создаст единую композицию всего жилого парка. Балконы и лоджии оснастят панорамным остеклением, а во дворах раскинутся деревья, в тени которых можно увидеть спортивные и игровые площадки, доступные для всех возрастов. Кстати, в 7 литере у жильцов будет эксплуатируемая кровля, на которой запроектированы всесезонное озеленение, места для игр и отдыха, а также для занятий спортом.
В компании отмечают, что сдача 1 очереди, состоящей из трех домов намечена на 2 квартал 2026 года. Доступны различные варианты планировочных решений, от уютных студий до уникальных просторных 5-ти комнатных квартир площадью 100 м². Можно выбрать как классические планировки, так и евроформат, где кухня совмещена с гостиной. Есть квартиры с большими кухнями, гардеробными, с просторными широкими комнатами и раздельными санузлами. Да и цена на квартиры здесь, глядя на сегодняшние реалии, более чем приемлемая.
— Квартиры в жилом парке «Сокольники» можно приобрести как за наличный расчет, так и в ипотеку. Пока еще доступны льготные ипотечные программы: семейная ипотека по ставке от 5% на весь срок и субсидированная ипотека для всех 13,99%. Нет никакого завышения стоимости договора, вы платите только за свою квартиру. Для примера, полноценную однокомнатную квартиру площадью 39 м² можно купить за 4,3 млн рублей. На сегодняшний день это очень выгодное предложение по доступной цене. Компанией предусмотрена и беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства. Также мы принимаем все виды сертификатов, — поясняет директор по продажам группы компаний «Сокол» Ирина Давыденко.
Если трудно определиться, какой из способов оплаты выбрать, ипотечные брокеры всегда придут вам на помощь и подберут ипотеку на самых выгодных условиях. Если покупать квартиру в «Сокольниках» в ипотеку, то в настоящее время минимальный первоначальный взнос составляет 20,1%, от общей стоимости жилья. Максимальная сумма кредита до 6 млн руб., а максимальный срок кредитования 30 лет.
В ГК «Сокол» говорят, что компания сотрудничает со всеми ведущими банками, в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Открытие, Альфа-Банк, Совкомбанк, Дом РФ и т. д. А для тех, кто живет в другом городе, есть опция дистанционной покупки. Это просто, быстро и безопасно — все документы регистрируются по тому же принципу, что и при обычной сделке.
Группа компаний работает с 1997 года и давно вошла в число лидеров региона по объемам введенного жилья. За 27 лет работы компанией сдано 42 объекта, а это более 520 тысяч квадратных метров жилья. Кроме комфортных квартир в своих проектах, группа компаний «Сокол» всегда заботится об игровых площадках во дворах, развитой инфраструктуре и всесезонном озеленении, используя передовые технологии и инновационные решения.
Напомним, что квартиру в «Сокольниках» можно приобрести по программе «семейная ипотека». Она давно стала самой популярной льготной программой у россиян. В 2024 году программу приостанавливали несколько раз из-за исчерпания лимитов. Более того, стоит поторопиться, если вы хотите стать обладателем комфортного жилья в уникальном жилом комплексе. По словам застройщика, у них всегда есть выгодные предложения, которые сделают покупку квартиры еще доступнее.
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