Главный нарколог Ростовской области рассказала, кому лучше не пить на Новый год

Posted 25 декабря, 04:17
Published 25 декабря, 04:17
Modified 25 декабря, 04:17
Updated 25 декабря, 04:17
Она сообщила, что алкоголь негативно влияет на деятельность всех внутренних органов, в том числе и на работу нервной системы.
— Практически моментально после приема алкоголя метаболиты этанола начинают активно участвовать в обменных процессах. Если не удалось справиться с быстрым выведением продуктов распада этанола, интоксикация принимает наиболее выраженные симптомы, — объясняет Елена Малышко.
В группу риска интоксикации чаще всего попадают пожилые, диабетики и люди, которые испытывают стресс, неправильно питаются, имеют болезни печени и поджелудочной железы. На алкогольное отравление также оказывает влияние прием некоторых лекарств.