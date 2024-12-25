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Posted 25 декабря, 04:17

Published 25 декабря, 04:17

Modified 25 декабря, 04:17

Updated 25 декабря, 04:17

Главный нарколог Ростовской области рассказала, кому лучше не пить на Новый год

Главный нарколог Ростовской области рассказала, кому лучше не пить на Новый год

25 декабря 2024, 04:17
Фото: 1MI. Главный нарколог Ростовской области рассказала, кому лучше не пить на Новый год
Главный врач областного наркодиспансера, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава области Елена Малышко предупредила жителей региона о том, что может спровоцировать тяжелое похмелье и алкогольную интоксикацию.

Она сообщила, что алкоголь негативно влияет на деятельность всех внутренних органов, в том числе и на работу нервной системы.

— Практически моментально после приема алкоголя метаболиты этанола начинают активно участвовать в обменных процессах. Если не удалось справиться с быстрым выведением продуктов распада этанола, интоксикация принимает наиболее выраженные симптомы, — объясняет Елена Малышко.
Елена Малышко
Елена Малышко. Фото: rostovnarkolog.ru

В группу риска интоксикации чаще всего попадают пожилые, диабетики и люди, которые испытывают стресс, неправильно питаются, имеют болезни печени и поджелудочной железы. На алкогольное отравление также оказывает влияние прием некоторых лекарств.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Новый год#Алкоголь#Интоксикация
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