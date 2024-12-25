Коллектор стоимостью 8 млрд рублей запустили в Ростове-на-Дону

Posted 25 декабря, 10:47
Published 25 декабря, 10:47
Modified 25 декабря, 10:49
Updated 25 декабря, 10:49
Сообщается, что новый коллектор будет отводить воду в Пролетарском, Первомайском и Кировском районах. Таким образом услугами отведения стоков обеспечат около ста тысяч ростовчан. Также теперь стало возможно подключить к центральной системе водоотведения ЖК «Левобережье» и микрорайон «Новый Ростов».
Напомним, что на строительство коллектора привлекли более восьми миллиардов рублей. Он пролегает на глубине от 3 до 22 метров, а его протяженность составляет 8,6 километра. Строительство завершили в октябре 2024 года.
Ранее RostovGazeta сообщала, что одним из объектов в модернизации инфраструктуры донской столицы стал канализационный коллектор по улице Локомотивной.