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Posted 25 декабря, 10:47

Published 25 декабря, 10:47

Modified 25 декабря, 10:49

Updated 25 декабря, 10:49

В Ростове-на-Дону заработал новый канализационный коллектор

Коллектор стоимостью 8 млрд рублей запустили в Ростове-на-Дону

25 декабря 2024, 10:47
Фото: donland.ru. В Ростове-на-Дону заработал новый канализационный коллектор
В Ростове начал работать новый канализационный коллектор №62. Благодаря этому отведением сточных вод обеспечили жителей трех районов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Сообщается, что новый коллектор будет отводить воду в Пролетарском, Первомайском и Кировском районах. Таким образом услугами отведения стоков обеспечат около ста тысяч ростовчан. Также теперь стало возможно подключить к центральной системе водоотведения ЖК «Левобережье» и микрорайон «Новый Ростов».

Напомним, что на строительство коллектора привлекли более восьми миллиардов рублей. Он пролегает на глубине от 3 до 22 метров, а его протяженность составляет 8,6 километра. Строительство завершили в октябре 2024 года.

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Фото: donland.ru

Ранее RostovGazeta сообщала, что одним из объектов в модернизации инфраструктуры донской столицы стал канализационный коллектор по улице Локомотивной.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Пролетарский район#Инфраструктура#Первомайский район#Водоотведение#Кировский район#Канализационный коллектор
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