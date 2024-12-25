Лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗа при заносе на шоссе в Волгодонске

Posted 25 декабря, 14:27
Published 25 декабря, 14:27
Modified 25 декабря, 14:29
Updated 25 декабря, 14:29
Серьезное ДТП произошло 25 декабря на Романовском шоссе в Волгодонске. По предварительным данным, 36-летний водитель внедорожника Mitsubishi Pajero превысил безопасную скорость движения, что привело к возникновению неуправляемого заноса. Иномарку понесло на встречную полосу, по которой ехал КамАЗ.
Транспортные средства столкнулись на полной скорости. Из-за чего водители 36 и 53 лет получили травмы. Скорая помощь госпитализировала мужчин в больницу. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
До этого в страшном лобовом ДТП на выезде из Шахт погиб 18-летний юноша.