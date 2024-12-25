Лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗа при заносе на шоссе в Волгодонске

Серьезное ДТП произошло 25 декабря на Романовском шоссе в Волгодонске. По предварительным данным, 36-летний водитель внедорожника Mitsubishi Pajero превысил безопасную скорость движения, что привело к возникновению неуправляемого заноса. Иномарку понесло на встречную полосу, по которой ехал КамАЗ.