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Posted 25 декабря, 14:27

Published 25 декабря, 14:27

Modified 25 декабря, 14:29

Updated 25 декабря, 14:29

Лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗа при заносе на шоссе в Волгодонске

Лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗа при заносе на шоссе в Волгодонске

25 декабря 2024, 14:27
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗа при заносе на шоссе в Волгодонске
В Ростовской области водитель легковушки слишком сильно разогнался и попал в неуправляемый занос. Иномарка врезалась прямо в КамАЗ, сообщает Госавтоинспекция региона.

Серьезное ДТП произошло 25 декабря на Романовском шоссе в Волгодонске. По предварительным данным, 36-летний водитель внедорожника Mitsubishi Pajero превысил безопасную скорость движения, что привело к возникновению неуправляемого заноса. Иномарку понесло на встречную полосу, по которой ехал КамАЗ.

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Лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗа при заносе на шоссе в Волгодонске
Лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗа при заносе на шоссе в Волгодонске. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Транспортные средства столкнулись на полной скорости. Из-за чего водители 36 и 53 лет получили травмы. Скорая помощь госпитализировала мужчин в больницу. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

До этого в страшном лобовом ДТП на выезде из Шахт погиб 18-летний юноша.

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