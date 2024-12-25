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Posted 25 декабря, 14:11

Published 25 декабря, 14:11

Modified 25 декабря, 14:13

Updated 25 декабря, 14:13

На содержание губернатора Ростовской области в 2025 году уйдет 30 млн рублей

На содержание губернатора Ростовской области в 2025 году уйдет 30 млн рублей

25 декабря 2024, 14:11
Фото: donland.ru. На содержание губернатора Ростовской области в 2025 году уйдет 30 млн рублей
В бюджете Ростовской области на 2025 год на обеспечение функционирования главы региона и его замов заложено 30 миллионов рублей. Сведения опубликованы на портале министерства финансов региона.

В Ростовской области утвердили закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Согласно документу, на содержание губернатора и его заместителей было выделено порядка 30 миллионов рублей. В эту сумму входят такие расходы, как оплата труда — 10,8 миллиона рублей, проведение закупок — 16,5 миллиона рублей и выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов — 2,6 миллиона рублей.

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Добавим, что в бюджете также расписано содержание представителей законодательных органов, правительства Ростовской области, депутатов Госдумы и многих других.

Ранее стало известно, что в новом бюджете региона 237 миллионов рублей запланировали на соцсферу.

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