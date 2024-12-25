На содержание губернатора Ростовской области в 2025 году уйдет 30 млн рублей

В Ростовской области утвердили закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Согласно документу, на содержание губернатора и его заместителей было выделено порядка 30 миллионов рублей. В эту сумму входят такие расходы, как оплата труда — 10,8 миллиона рублей, проведение закупок — 16,5 миллиона рублей и выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов — 2,6 миллиона рублей.