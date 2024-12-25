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Posted 25 декабря, 16:18

Published 25 декабря, 16:18

Modified 25 декабря, 16:20

Updated 25 декабря, 16:20

На трассе М-4 «Дон» выросла 18-километровая пробка из-за ДТП и дорожных работ

На трассе М-4 «Дон» выросла 18-километровая пробка из-за ДТП и дорожных работ

25 декабря 2024, 16:18
Фото: Изображение Midjourney. На трассе М-4 «Дон» выросла 18-километровая пробка из-за ДТП и дорожных работ
На трассе М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским в Ростовской области образовался гигантский дорожный затор. Автомобили растянулись на 17,8 километра, информирует сервис «Яндекс-Карты».

Пробка образовалась сразу по двум причинам — аварии и дорожные работы. Первое ДТП произошло около 18.19 мск недалеко от хутора Пролетарка, а второе — в 18.53 мск у поселка Донлесхоз. Между населенными пунктами примерно шесть километров. Кроме того, в зоне пробки есть три участка проведения дорожных работ.

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Все это привело к возникновению пробки длиной 17,8 километра. Она начинается у заповедника «Горненский» и заканчивается у хутора Грачев.

Ранее два заполненных пассажирами автобуса столкнулись в Ростове на Шолохова. Видео с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ДТП#Каменск-Шахтинский#Транспорт#Пробка#Затор на М-4#М-4 «Дон»#Парализовал движение
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