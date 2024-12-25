На трассе М-4 «Дон» выросла 18-километровая пробка из-за ДТП и дорожных работ

Posted 25 декабря, 16:18
Published 25 декабря, 16:18
Modified 25 декабря, 16:20
Updated 25 декабря, 16:20
Пробка образовалась сразу по двум причинам — аварии и дорожные работы. Первое ДТП произошло около 18.19 мск недалеко от хутора Пролетарка, а второе — в 18.53 мск у поселка Донлесхоз. Между населенными пунктами примерно шесть километров. Кроме того, в зоне пробки есть три участка проведения дорожных работ.
Все это привело к возникновению пробки длиной 17,8 километра. Она начинается у заповедника «Горненский» и заканчивается у хутора Грачев.
Ранее два заполненных пассажирами автобуса столкнулись в Ростове на Шолохова. Видео с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.