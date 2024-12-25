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Posted 25 декабря, 05:54

Published 25 декабря, 05:54

Modified 25 декабря, 06:29

Updated 25 декабря, 06:29

Мошенничество на миллиард: обыски прошли у начальства 3 заводов в Ростовской области

Обыски прошли у руководства завода гособоронзаказа в Ростовской области

25 декабря 2024, 05:54
Фото: 1MI. Мошенничество на миллиард: обыски прошли у начальства 3 заводов в Ростовской области
Силовики нагрянули с обысками к руководителям трех предприятий, в том числе и в Ростовской области. По информации ТАСС со ссылкой на региональное ФСБ, они могут иметь какое-то отношение к уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Названия заводов не упоминаются. Однако известно, что они выполняли гособоронзаказ. На организации обратили внимание из-за уголовного дела о мошенничестве, которым правоохранители на тот момент, вероятно, уже занимались.

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Предварительная сумма нанесенного ущерба в результате незаконных действий, превышает 800 миллионов рублей.

Ранее стало известно об обысках у полковника МВД, занимавшего должность замначальника УЭБиПК по Ростовской области. У Сергея Глазырина, помимо спрятанных пачек долларовых купюр, нашли 11 винтовок.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Мошенничество#Обыски#Уголовное дело#Силовики#Гособоронзаказ
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