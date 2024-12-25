Обыски прошли у руководства завода гособоронзаказа в Ростовской области

Posted 25 декабря, 05:54
Published 25 декабря, 05:54
Modified 25 декабря, 06:29
Updated 25 декабря, 06:29
Названия заводов не упоминаются. Однако известно, что они выполняли гособоронзаказ. На организации обратили внимание из-за уголовного дела о мошенничестве, которым правоохранители на тот момент, вероятно, уже занимались.
Предварительная сумма нанесенного ущерба в результате незаконных действий, превышает 800 миллионов рублей.
Ранее стало известно об обысках у полковника МВД, занимавшего должность замначальника УЭБиПК по Ростовской области. У Сергея Глазырина, помимо спрятанных пачек долларовых купюр, нашли 11 винтовок.