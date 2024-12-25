Обыски прошли у руководства завода гособоронзаказа в Ростовской области

Силовики нагрянули с обысками к руководителям трех предприятий, в том числе и в Ростовской области. По информации ТАСС со ссылкой на региональное ФСБ, они могут иметь какое-то отношение к уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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