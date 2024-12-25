Парки в топе: Т2 определила любимые места для прогулок в Ростове-на-дону

Posted 25 декабря, 11:54
Published 25 декабря, 11:54
Modified 25 декабря, 11:55
Updated 25 декабря, 11:55
Т2 оценила любимые места для прогулок в Ростове. Компания проанализировала мобильный трафик, использованный клиентами при посещении общественных пространств в течение года, и выделила на его основе локации, где местные жители и гости города проводят время чаще всего. В выборке учитывались обезличенные данные гостевых и домашних абонентов.
В топ по популярности у ростовчан и гостей города традиционно входит парк им. Октябрьской революции, расположенный в центре Ростова-на-Дону. Здесь представлены развлечения для всех возрастов: разнообразные аттракционы, кафе, прогулочные аллеи и игровые площадки. По выходным в парке проходят различные фестивали и мероприятия, а в преддверии Нового года свои двери открыли традиционная рождественская ярмарка и каток «Ледоград». Кроме этого, на территории достопримечательности располагается знаменитое колесо обозрения «Одно небо»: до конца февраля 2025 года абоненты T2 могут посетить аттракцион с выгодой, получив второй билет в подарок. Количества гигабайтов, использованных здесь клиентами операторами за год, хватило бы для загрузки в сеть более 320 млн фотографий.
Лидирующие позиции среди мест для проведения отдыха в Ростове-на-Дону занимает еще один парк культуры и отдыха — им. Николая Островского. Больше столетия он является самым большим парком в городе. На его территории, превышающей 60 га, расположены многочисленные аттракционы и кафе, стадион «Олимп-2», Ростовская детская железная дорога и другие досуговые площадки, которые пользуются популярностью в течение всего года. Осенью здесь открылся парк альпак «Пача Мама», который абоненты T2 до конца января 2025 года могут посетить со скидкой 20%. Мобильного трафика, потраченного абонентами Т2 на территории достопримечательности за год, хватило бы для загрузки в социальные сети порядка 36 млн коротких видео.
Жители и гости города также часто проводят время в ростовском зоопарке, который является одним из крупнейших в России и Европе. Комплекс представляет собой уникальное место отдыха в городской черте: он разделен на 10 экспозиций, где представлена обширная коллекция из более чем 7 600 представителей фауны всего мира. За год пользователи сети T2 потратили здесь количество гигабайтов, равное размещению 155 млн фото в социальных сетях.
Также в топ часто посещаемых мест горожан и гостей региона входят набережная Ростова-на-Дону — одна из главных достопримечательностей города, Гребной канал «Дон» и стадион «Ростов Арена», ландшафтно-тематический парк «Лога».
Чтобы жители и гости города могли делиться впечатлениями от посещения любимых мест, независимо от нагрузки на оборудование, техническая дирекция Т2 регулярно проводит работы по улучшению покрытия и расширению емкости сети, уделяя большое внимание в том числе общественным пространствам. Благодаря этому клиенты компании могут моментально размещать фотографии в соцсетях, вести стримы, а также совершать видеозвонки во время прогулок без потери качества передачи данных.