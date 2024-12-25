Парки в топе: Т2 определила любимые места для прогулок в Ростове-на-дону

В топ по популярности у ростовчан и гостей города традиционно входит парк им. Октябрьской революции, расположенный в центре Ростова-на-Дону. Здесь представлены развлечения для всех возрастов: разнообразные аттракционы, кафе, прогулочные аллеи и игровые площадки. По выходным в парке проходят различные фестивали и мероприятия, а в преддверии Нового года свои двери открыли традиционная рождественская ярмарка и каток «Ледоград». Кроме этого, на территории достопримечательности располагается знаменитое колесо обозрения «Одно небо»: до конца февраля 2025 года абоненты T2 могут посетить аттракцион с выгодой, получив второй билет в подарок. Количества гигабайтов, использованных здесь клиентами операторами за год, хватило бы для загрузки в сеть более 320 млн фотографий.