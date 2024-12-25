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Posted 25 декабря, 08:18

Published 25 декабря, 08:18

Modified 25 декабря, 10:15

Updated 25 декабря, 10:15

Пенсионный коэффициент в 2025 году: что это такое и зачем он нужен

Пенсионный коэффициент в 2025 году: что это такое и зачем он нужен

25 декабря 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионный коэффициент в 2025 году: что это такое и зачем он нужен
Пенсионный коэффициент — какой должен быть этот показатель, чтобы гражданин России мог получать пенсию, приемлемую по размеру? Многие знают, что именно он определяет принцип расчета страховой пенсии. Рассказываем, от чего зависит пенсионный коэффициент, будут считать пенсию в России в 2025 году.

Начисление пенсии — как это происходит в России

Пенсионеры в России получают выплаты нескольких видов. Наиболее широкое распространение имеет страховая пенсия — ее получают те, кто достиг определенного возраста, а также инвалиды и лица, потерявшие кормильца.

С какого возраста можно в 2025 году оформить страховую пенсию

Из-за особенностей реформы, которая в настоящее время проводится в нашей стране, возраст не зафиксирован. В 2025 году социальную пенсию по старости будут получать те, кому уже назначили её в 2024 году и ранее, а также тем, кому выплаты положены досрочно. В 2026 году право на такую пенсию будет у мужчин, которым исполнилось 64 года, и у женщин, достигших 59-летия.

Впрочем, можно достигнуть установленного возраста и остаться без пенсии, если не накопить индивидуальных пенсионных коэффициентов в нужном количестве. Это те же пенсионные баллы.

Мария Ластовкина, специалист по пенсионным программам, в беседе с РБК напомнила: достижение конкретного возраста — базовое условие.

«В соответствии с условиями реформы, в нашей стране вплоть до 2028 года будет идти так называемый переходный период. На протяжении этого периода возраст будет увеличиваться. К примеру. В 2024 году на пенсию могли выйти 63-летние мужчины и 58-летние женщины, а в 2028 году начать получать пенсию смогут 65-летние россияне и 60-летние россиянки», — рассказала эксперт.
В России до 2028 года будет идти переходный период пенсионной реформы, на протяжении этого периода возраст выхода на пенсию будет увеличиваться
В России до 2028 года будет идти переходный период пенсионной реформы, на протяжении этого периода возраст выхода на пенсию будет увеличиваться. Фото: Изображение Midjourney

Страховой стаж — что это такое

В России страховая пенсия формируется на основе двух элементов:

  • Фиксированная — это определенная сумма, которая фиксируется на федеральном уровне. Ежегодно она меняется с учетом ситуации в экономике, а также инфляции.
  • Страховая — считается исходя из количества пенсионных баллов. Их граждане могут накапливать в период работы. Количество баллов, которые получилось накопить, умножаются на сумму, составляющую цену коэффициента. Каждый год он становится разным.

Что такое пенсионные баллы

Речь идет о правах пенсионного типа, которые для удобства переведены в цифровой формат. Именно от них и зависит итоговая сумма пенсии. Чем больше у гражданина баллов, соответственно, тем больше будет сумма его выплаты в рамках пенсии. Баллы начисляются за каждый год периода официальной работы.

Стоит отметить, что если нужного количества таких баллов россиянин не накопил, то он не сможет выйти на пенсию по старости, даже если достигнет нужного возраста. На 2025 год установлен минимум — 30 баллов. Стаж, соответственно, должен составлять минимум 15 лет.

Сергей Скрябин, эксперт по праву, в материале на сайте «Бизнес-секреты» объясняет: под страховым стажем понимается период, в течение которого россиянин работает или по гражданско-правовому договору, или по трудовому договору — то есть, официально.

«Индивидуальные предприниматели имеют страховой стаж только в том случае, если они сами за себя перечисляли обязательные взносы. Для всех эта сумма фиксированная и составляет 49,5 тысяч рублей, исключение — предприниматели, применяющие автоматизированную упрощенную систему налогообложения, и самозанятые. Если доход индивидуального предпринимателя превышает в год 300 тысяч рублей, ему потребуется доплатить в размере одного процента от той суммы, на которую было превышение. Однако есть лимиты, в 2024 году сумма не может превышать 277,5 тысяч рублей», — напоминает эксперт.

Сколько стоит пенсионный балл в России в 2025 году

Установлена следующая цена — 142,76 рубля. Ее регулярно пересматривают, принимая во внимание различные факторы.

Индивидуальные предприниматели имеют страховой стаж только в том случае, если они сами за себя перечисляли обязательные взносы
Индивидуальные предприниматели имеют страховой стаж только в том случае, если они сами за себя перечисляли обязательные взносы. Фото: Изображение Midjourney

Пенсионные баллы в 2025 году — как их получить

Поскольку количество баллов имеет прямое влияние на пенсию, ее размер, многие граждане заинтересованы в увеличении их числа. Это можно сделать разными способами.

Как заработать пенсионные баллы в 2025 году

В России пенсионные баллы гражданин может получить за фактическое время, которое он отработал. Учет ведется в автоматическом режиме, и россиянам не нужно собирать никакие документы для этого. Ключевое условие — официальное трудоустройство, при котором работодатель самостоятельно делает в Социальный фонд взносы за своих сотрудников.

Размер взносов варьируется, он привязан к зарплате, ее размеру. Таким образом, она прямо влияет и на число баллов. Однако есть установленный максимум: число баллов, которые гражданин может накопить для страховой пенсии за год, составляет максимум десять. В таком количестве они могут начисляться, к примеру, если размер заработной платы составляет 187 тысячи рублей. Если гражданин получает, к примеру, 300 тысяч рублей в месяц, его «потолок» по пенсионным баллам будет равен десяти.

В России пенсионные баллы гражданин может получить за фактическое время, которое он отработал официально
В России пенсионные баллы гражданин может получить за фактическое время, которое он отработал официально. Фото: Изображение Midjourney

Выйти на пенсию позднее установленного срока

Граждане России имеют право выходить на пенсию позднее срока, установленного законом. В ряде случаев такое решение может быть выгодным, поскольку в этом случае число баллов вырастет, равно как и размер фиксированной выплаты. Иными словами, чем позднее обратиться за получением пенсии, тем более существенными будут надбавки.

Купить пенсионные баллы в 2025 году

Нередко россияне оказываются в ситуации, когда понимают: накопленных баллов недостаточно для приобретения права на страховую пенсию. Выход есть — при необходимости пенсионные баллы можно купить прямо в Социальном фонде. Это делается путем самостоятельного внесения страховых взносов.

Однако такой вариант возможен для тех граждан, которые не трудоустроены официально. Работающим официально россиянам такой способ не подойдет, поскольку он оптимален при необходимости купить небольшое количество баллов. К примеру, в 2025 году лимит — 8,2 балла, минимум — 1 балл.

Как купить пенсионные баллы

Достаточно направить в Социальный фонд заявление, например, прямо на его сайте. После одобрения потребуется внести плату по указанным реквизитам, это можно делать по частям, ежемесячно, либо сразу за один год. Для одобрения заявления следует обозначить в заявлении основание для покупки. К примеру, это может быть самозанятость, работа за пределами РФ. Можно оплатить взносы за родственника, например, муж может сделать это для жены, которая официально не работала, и долгое время находилась в статусе домохозяйки.

Фатима Дзгоева, доцент департамента публичного права, в беседе с РИА «Новости» отметила, что гражданин России в любом случае не останется совсем без пенсии. Если условия, необходимые для ее получения, не выполняются, можно рассчитывать на социальную пенсию.

«Социальная пенсия выплачивается россиянам из государственного бюджета. Ее размер в 2024 году — 7,6 тысячи рублей. Для того, чтобы получать больше, необходимо трудовой стаж. В этом году он составляет 15 лет, а коэффициент потенциального пенсионера должен составлять 28,2. Если стажа не хватает, есть возможность приобрести баллы, однако это актуально только для тех случаев, когда недостает относительно небольшого количества баллов», — отметила эксперт.
Если стажа не хватает, есть возможность приобрести баллы, однако это актуально только для тех случаев, когда недостает относительно небольшого количества баллов
Если стажа не хватает, есть возможность приобрести баллы, однако это актуально только для тех случаев, когда недостает относительно небольшого количества баллов. Фото: Изображение Midjourney

Получить пенсионные баллы в декретном отпуске в 2025 году

Декретный отпуск (отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет) — период, в который тоже можно получить пенсионные баллы, они начисляются. Однако в счет стажа они включаются только в том случае, если мать ребенка или его отец — в зависимости от того, кто уходил в отпуск — официально работали либо до рождения ребенка, либо после.

Число баллов напрямую зависит от числа детей. К примеру, за первого по счету ребенка в год в период декрета начисляется 1,8 балла, за второго — в два раза больше, 3,6. Что касается третьего по счету ребенка и последующих детей, то в период отпуска по уходу за ними в год начисляется 5,4 балла. Максимальное количество лет, за которые можно получить баллы в декрете — шесть.

Как получить пенсионные баллы в 2025 году — другие способы

В числе способов, которые позволяют получить пенсионные баллы — срочная служба в рядах армии. В этом случае за каждый год можно получить по 1,8 балла. Аналогичное количество начисляется россиянам, которые ухаживают за своими близкими — людьми старше 80 лет, инвалидами первой группы или за детьми-инвалидами.

По 1,8 пенсионных балла за год может получить супруга военнослужащего, которая отправилась с ним по месту его службы, где нет возможности официального трудоустройства. Аналогичным образом это работает и в отношении мужей женщин-военнослужащих. Также на аналогичное количество пенсионных баллов имеют право супруги дипломатов, которые вместе с ними выехали на территорию другого государства.

Сколько пенсионных баллов начисляется участникам СВО

В период участия в боевых действиях за год можно получить 3,6 балла.

За декретный отпуск можно получить пенсионные баллы, но только если мать официально работала либо до рождения ребенка, либо после
За декретный отпуск можно получить пенсионные баллы, но только если мать официально работала либо до рождения ребенка, либо после. Фото: Изображение Midjourney

Сколько пенсионных баллов — как это узнать в 2025 году

Практика показывает, что подсчитать точно сумму баллов бывает непросто, поскольку необходимо учесть и право на получение пенсии, которое было до 2015 года. Также необходимо ориентироваться и на взносы.

Для расчета количества баллов можно воспользоваться формулой: сложить пенсионный коэффициент, действовавший до 2015 года, в виде баллов, с новым коэффициентом, и умножить сумму на коэффициент повышения. Однако проще всего обратиться напрямую в Социальный фонд, специалисты которого укажут, какое количество баллов уже накопилось, и предоставят специальную выписку. Заказать такую выписку можно на портале Госуслуг, в рамках личного приема в отделении Социального фонда или в МФЦ. Для получения выписки потребуется предоставить паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Пенсионные баллы за один год — как рассчитать

Бывает так, что информация о количестве пенсионных баллов требуется гражданину оперативно. В этом случае можно попробовать рассчитать их число самостоятельно. Для этого потребуется знать следующие данные:

  • Сумма уже внесенных страховых взносов. В следующем году это будет 30% от заработной платы, из которых 22% направляются непосредственно на пенсионное страхование. Из них 16% — страховая часть, 6% — фиксированная.
  • Размер взносов. Лимитом считается максимальное значение заработной платы. К примеру, на 2025 год это 2,7 млн рублей в год.

Общий размер страховых взносов нужно поделить на их нормативный размер, и затем полученное значение умножить на 10.

Пример: за год общая сумма заработной платы, которую получает гражданин, составила 840 тысяч рублей. Размер его страховых взносов за этот же год составил 16% от заработной платы, то есть, 134,4 тысячи рублей. Нормативный размер взносов, соответственно — 356 тысяч рублей. Чтобы узнать, сколько пенсионных баллов у него будет за год, гражданин должен перевести свои страховые взносы в баллы. Согласно формуле, получится значение 3,77.

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