Два полных пассажирами автобуса столкнулись в Ростове на Шолохова

Posted 25 декабря, 15:40
Published 25 декабря, 15:40
Modified 25 декабря, 15:43
Updated 25 декабря, 15:43
Инцидент произошел около 17.30 мск рядом со зданием №31и, расположенным по проспекту Шолохова в Ростове-на-Дону. Предположительно, один автобус не уступил другому проезд, поэтому произошло ДТП.
На кадрах видно, что один из автобусов влетел в бок другого и разбил ему кабиной стекло. Скорее всего, на обоих транспортных средствах остались царапины и вмятины, однако масштабных повреждений нет.
Добавим, что пассажирам, которые находились в салоне на момент движения, пришлось выйти и пересесть на другие автобусы.
Ранее лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗа при заносе на шоссе в Волгодонске.