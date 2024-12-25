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Posted 25 декабря, 15:40

Published 25 декабря, 15:40

Modified 25 декабря, 15:43

Updated 25 декабря, 15:43

Два автобуса с пассажирами в салоне столкнулись на Шолохова в Ростове

Два полных пассажирами автобуса столкнулись в Ростове на Шолохова

25 декабря 2024, 15:40
Фото: rostovgazeta.ru. Два автобуса с пассажирами в салоне столкнулись на Шолохова в Ростове
В Ростове-на-Дону два больших автобуса не смогли разъехаться и врезались друг в друга у остановки, видео с места происшествия поделился корреспондент RostovGazeta.

Инцидент произошел около 17.30 мск рядом со зданием №31и, расположенным по проспекту Шолохова в Ростове-на-Дону. Предположительно, один автобус не уступил другому проезд, поэтому произошло ДТП.

На кадрах видно, что один из автобусов влетел в бок другого и разбил ему кабиной стекло. Скорее всего, на обоих транспортных средствах остались царапины и вмятины, однако масштабных повреждений нет.

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Видео: rostovgazeta.ru. Два автобуса с пассажирами в салоне столкнулись на Шолохова в Ростове

Добавим, что пассажирам, которые находились в салоне на момент движения, пришлось выйти и пересесть на другие автобусы.

Ранее лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗа при заносе на шоссе в Волгодонске.

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