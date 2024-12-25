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Posted 25 декабря, 15:28

Published 25 декабря, 15:28

Modified 25 декабря, 15:30

Updated 25 декабря, 15:30

Психолог объяснил, почему в Ростовской области стало много носителей редких имен

Психолог объяснил, почему в Ростовской области родители выбирают необычные имена

25 декабря 2024, 15:28
Фото: Unsplash. Психолог объяснил, почему в Ростовской области стало много носителей редких имен
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Современные донские родители стремятся дать ребенку посредством редкого имени уникальность, которой не было у них в детстве, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский семейный психолог Маргарита Титова.

Напомним, в декабре 2024 года ЗАГС Ростовской области назвал топ самых редких имен, которыми называли детей в донских семьях. Так, в регионе теперь живут малыши с именами Лучия, Исрафил, Умуд, Байэль, Аршалус и Айдемир.

Ростовский семейный психолог Маргарита Титова объяснила стремление донских родителей дать своим детям редкие имена из-за желания наделить их уникальными чертами.

Арфина и Афис: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области
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«Поколение, которое сейчас становится родителями, росло в эпоху универсальных имен. Тогда родители, наоборот, стремились дать имя „как всем“, чтобы ребенок не стал причиной насмешек в коллективе», — замечает психолог.

Теперь, по словам Маргариты Титовой, это поколение стремится дать детям то, чего не получило в детстве — индивидуальное имя.

«Такие родители считают, что редкое имя позволит их ребенку получить исключительные черты характера и стать более заметными в обществе. На самом деле, люди действительно чаще запоминают людей с необычными именами, даже если сам человек никакими уникальными способностями не обладает», — объясняет эксперт.
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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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