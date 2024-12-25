Психолог объяснил, почему в Ростовской области родители выбирают необычные имена

Posted 25 декабря, 15:28
Published 25 декабря, 15:28
Modified 25 декабря, 15:30
Updated 25 декабря, 15:30
Напомним, в декабре 2024 года ЗАГС Ростовской области назвал топ самых редких имен, которыми называли детей в донских семьях. Так, в регионе теперь живут малыши с именами Лучия, Исрафил, Умуд, Байэль, Аршалус и Айдемир.
Ростовский семейный психолог Маргарита Титова объяснила стремление донских родителей дать своим детям редкие имена из-за желания наделить их уникальными чертами.
«Поколение, которое сейчас становится родителями, росло в эпоху универсальных имен. Тогда родители, наоборот, стремились дать имя „как всем“, чтобы ребенок не стал причиной насмешек в коллективе», — замечает психолог.
Теперь, по словам Маргариты Титовой, это поколение стремится дать детям то, чего не получило в детстве — индивидуальное имя.
«Такие родители считают, что редкое имя позволит их ребенку получить исключительные черты характера и стать более заметными в обществе. На самом деле, люди действительно чаще запоминают людей с необычными именами, даже если сам человек никакими уникальными способностями не обладает», — объясняет эксперт.