Пьяный житель Ростовской области затолкал знакомую в мусоропровод после ссоры

Происшествие случилось 17 сентября. В тот вечер Максим Благирев поссорился со знакомой и в какой-то момент вышел из себя. Выпивший мужчина схватил горожанку и буквально засунул ее в клапан мусоропровода, а затем толкнул в спину. Действие происходило на лестничном пролете между пятым и шестым этажами. Поэтому Максим решил, что после падения с такой высоты его жертва не сможет выжить.