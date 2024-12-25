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Posted 25 декабря, 09:37

Published 25 декабря, 09:37

Modified 25 декабря, 09:39

Updated 25 декабря, 09:39

Пьяный житель Ростовской области затолкал знакомую в мусоропровод после ссоры

Пьяный житель Ростовской области затолкал знакомую в мусоропровод после ссоры

25 декабря 2024, 09:37
Фото: Шедеврум. Пьяный житель Ростовской области затолкал знакомую в мусоропровод после ссоры
Житель города Волгодонска Ростовской области стал фигурантом уголовного дела после ссоры со знакомой. По версии следствия, он пытался убить женщину, затолкав ее в мусоропровод на лестничном пролете многоэтажки.

Происшествие случилось 17 сентября. В тот вечер Максим Благирев поссорился со знакомой и в какой-то момент вышел из себя. Выпивший мужчина схватил горожанку и буквально засунул ее в клапан мусоропровода, а затем толкнул в спину. Действие происходило на лестничном пролете между пятым и шестым этажами. Поэтому Максим решил, что после падения с такой высоты его жертва не сможет выжить.

Однако женщина приземлилась в камеру приема мусора и стала звать на помощь. На крики сбежались соседи и помогли ей выбраться. Они же вызвали медиков, которые оказали пострадавшей необходимую помощь.

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— В результате падения потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как повлекшие вред здоровью средней тяжести, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о покушении на убийство. Максим Благирев находился в СИЗО, пока следователи собирали доказательства и выясняли подробности ЧП.

Известно, что в момент совершения преступления подсудимый находился под действием не только алкоголя, но и наркотических средств.

Дело уже передали в Волгодонской районный суд. Первое заседание назначили на 10 января 2025 года.

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