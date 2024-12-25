Пьяный житель Ростовской области затолкал знакомую в мусоропровод после ссоры

Posted 25 декабря, 09:37
Published 25 декабря, 09:37
Modified 25 декабря, 09:39
Updated 25 декабря, 09:39
Происшествие случилось 17 сентября. В тот вечер Максим Благирев поссорился со знакомой и в какой-то момент вышел из себя. Выпивший мужчина схватил горожанку и буквально засунул ее в клапан мусоропровода, а затем толкнул в спину. Действие происходило на лестничном пролете между пятым и шестым этажами. Поэтому Максим решил, что после падения с такой высоты его жертва не сможет выжить.
Однако женщина приземлилась в камеру приема мусора и стала звать на помощь. На крики сбежались соседи и помогли ей выбраться. Они же вызвали медиков, которые оказали пострадавшей необходимую помощь.
— В результате падения потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как повлекшие вред здоровью средней тяжести, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о покушении на убийство. Максим Благирев находился в СИЗО, пока следователи собирали доказательства и выясняли подробности ЧП.
Известно, что в момент совершения преступления подсудимый находился под действием не только алкоголя, но и наркотических средств.
Дело уже передали в Волгодонской районный суд. Первое заседание назначили на 10 января 2025 года.