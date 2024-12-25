Разлив мазута в Черном море: какие последствия грозят Ростовской области

Posted 25 декабря, 10:44
Published 25 декабря, 10:44
Modified 26 декабря, 06:31
Updated 26 декабря, 06:31
После крушения танкеров в Керченском проливе десятки километров береговой линии Анапы и Темрюкского района оказались загрязнены мазутом. Для ликвидации привлечены большие силы.
С какими последствиями от экологической беды на Кубани может столкнуться Ростовская область, какой ущерб будет нанесен экосистеме региона и какова вероятность отдыха ростовчан в Анапе летом 2025 года — в большом материале RostovGazeta.
Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры, перевозившие нефтепродукты. Из-за этого десятки километров побережья Черного моря Анапы оказались загрязнены мазутом. Ряд экспертов не исключают, что загрязнения могут распространиться и дальше — на побережья других курортных городов Кубани.
«Затонуло два судна. Но, как я понял, разлив, который принесен на Кубань, идет с одного танкера. Поэтому важно не только собрать нефтепродукты с береговой линии, но и поднять потонувшие танкеры, предотвращая выход мазута в море», — отмечает политолог Андрей Гусий.
И хотя ситуация в Анапе выглядит действительно страшной, говорить об ущербе экологии специалисты пока не готовы.
«Ущерб всегда считается по финалу уборки — это нормальное явление. Поэтому сперва нужно дождаться полной ликвидации последствий», — уточняет эксперт.
Экологи высказывают мнение, что все озвучиваемые цифры ущерба экологии Кубани относительны. Многое зависит от объемов осевшей на курорте химии. Учитываются и другие нюансы. Например, какое было течение в море, какая температура воды. Какие объемы мазута выпали на морское дно, и что вынесло на берег.
«Когда люди называют страшные цифры, а многие и вовсе утверждают, что эти цифры свидетельствуют о пороге точки невозврата, — это, скорее всего, популизм. И желание привлечь к себе внимание. Поверьте, при подобном экологическом ущербе очень многие факторы влияют на каждую конкретную территорию», — сообщает эколог Андрей Зайчиков.
Собеседник объясняет, что есть открытые участки моря с сильным прибрежным течением. Они менее подвержены негативному влиянию мазута. Поскольку определенный объем химии распределяется по широким площадям, а часть уходит на глубину.
Есть бухты и заливы на закрытых участках с небольшим водоворотом воды. Здесь ущерб экологии будет намного серьезнее.
«Больше всего не повезет тихим пляжам, без волн. Если в такое место попал мазут, воздействие будет большим. Но, с другой стороны, на таких территориях легче собирать мазут», — объясняет эколог.
Собеседник не исключает, что последствия урона экологии на Кубани могут привести и к проблемам в Ростовской области, если мазут с Черного моря попадет в Азовское.
«С Черного моря никто не осуществляет забор воды. В то время как возле Азовского располагаются прибрежные поселки. И там водозабор ведется даже со скважин», — констатирует Андрей Зайчиков.
По словам эколога, из Черного моря в Азовское идет приток воды. Это стало наблюдаться после снижения уровня Азовского моря. Таким образом природа выравнивает естественные водоемы по принципу сообщающихся сосудов.
Для предотвращения попадания нефтехимии в Азовское море, эколог рекомендует на границах устанавливать так называемые боновые ограждения. Это старая технология, которая успешно применяется в портах при разливах нефтепродуктов.
Экологи уверены, что ущерб экосистеме от разлива мазута грозит достаточно серьезный. Обеднение морской флоры и фауны приведет к замещению традиционных видов рыбы и птиц инвазивными — завезенными. Такое уже наблюдалось в Ростовской области, когда в Дону появилась японская креветка.
По словам экспертов, разлив мазута на морском побережье приведет к снижению популяции проходных видов рыб. Под большим вопросом остается судьба донской сельди, которая весной с Черного моря идет в Дон на нерест. Неприятная ситуация сложится с осетровыми, белугой и частично севрюгой. Этих проходных видов, по мнению экспертов, из-за разлива мазута, станет намного меньше.
«В зону риска может попасть и любимая ростовчанам рыбка хамса, вылов которой происходит в Краснодарском крае», — полагает эколог Алексей Лебедев.
Однако перспективы полного исчезновения рыбы югу России не грозят.
«У нас же возобновляется система воспроизводства мальков и выпуска в естественные водоемы», — объясняет Лебедев.
Помимо гибели рыбы, от продуктов нефтехимии в море пострадали планктонные организмы — фитопланктон и зоопланктон. Они обитают в верхнем слое воды и участвуют в регулировке газообмена между воздухом и водой.
«Например, зоопланктон — это личинки ракообразных, сами ракообразные и личинки рыб. В числе ракообразных есть копеподы. Это кормовые объекты для многих видов рыб. С их исчезновением может случиться такое, что рыбе в какой-то момент нечего будет есть. Или наоборот, съев зараженный мазутом копепод, рыба просто отравится. Поэтому численность рыб, вероятнее всего, уменьшится», — объясняет зоолог ДГТУ Александр Евсюков.
Многие волонтеры на черноморском побережье пытались спасать птиц, отмывая и очищая их от мазута.
«Но, как показывает опыт, у пострадавших от нефтяного загрязнения птиц, даже если они не погибнут, начнутся проблемы со здоровьем. В частности, репродуктивная система не позволит им размножаться или потомство будет слабым и больным. В этом плане минимизировать последствия очень сложно», — сообщает Евсюков.
В числе пострадавших от мазута птиц, эксперты называют уток, лебедей, караваек и даже некоторых краснокнижных пернатых.
Похожая судьба, по словам специалистов, ожидает и дельфинов.
«В Азовском море есть дельфин афалин, дельфин белобочка и маленький дельфин азовка, который занесен в Красную книгу. Периодически, азовка заходит в Дон. Азовку еще называют „морская свинья“ потому, что этот вид боится крупных сородичей и держится от них в стороне небольшими стайками», — уточняет Алексей Лебедев.
Политолог Александр Сухарь считает, что основная причина крушения танкеров в Керченском проливе скрывается в пережитках дикого капитализма 90-х годов прошлого столетия. По словам собеседника, логика такого капитализма проста — получать сверхприбыли, не вкладывая деньги в развитие инфраструктуры и не тратя большие суммы на фонд зарплаты.
«Потерпевшим крушение судам было 55 лет! В лучшем случае, они должны были ходить по реке, и уж никак не по морю, тем более, в сложных метеоусловиях», — комментирует политолог.
Общественник Владислав Махмудов и вовсе добавляет, что по информации из открытых источников, потерпевшие крушение танкеры в свое время якобы готовили к утилизации. И они даже были распилены пополам.
«А потом, дескать, приняли решение снова ввести в эксплуатацию, и их восстановили», — говорит представитель общественной организации.
Многие из опрошенных экспертов делятся мнением, что в крушении судов прослеживается коррупционная составляющая.
«Все-таки этим судам кто-то же выдавал разрешение на эксплуатацию? Необходимо провести тщательную проверку, в том числе и на технические характеристики танкеров, чтобы понять — насколько они вообще способны перевозить грузы. В том числе и такие опасные, как нефтепродукты», — делится мыслями Александр Сухарь.
Политолог напоминает, что экологическая катастрофа в Керченском проливе произошла не в первый раз. Подобное уже было в 2007 году.
Тогда танкер «Волгонефть-139», перевозивший несколько тысяч тонн нефтепродуктов, переломился на две части в районе косы Тузла. В море вылилось порядка двух тысяч тонн нефтепродуктов.
«И причины тогда были те же самые — износ и чрезмерная эксплуатация старого судна. Жаль, что урок не был вынесен. И теперь, через столько лет, мы получили еще одну подобную катастрофу, которая загрязнила Черное море и береговую часть главной артерии не только Кубани, но и всего юга России», — комментирует Александр Сухарь.
Политолог уверен, что ни один уважающий себя инспектор не выдал бы изношенному судну разрешение на эксплуатацию.
«Судовладельцы это тоже должны понимать. Поэтому мое мнение таково, что здесь не обошлось без взятки», — предполагает собеседник.
Однако эксперт заостряет внимание и еще на одном странном нюансе — на непонятной бюрократии в судоходной отрасли.
«Капитан одного из судов на протяжении десяти дней сообщал о необходимости разгрузки танкера. Но ему никто не выдавал на это разрешение. Думаю, что капитан понимал сложность ситуации из-за меняющихся метеоусловий. И знал, что нужно быстрее разгрузиться. А в итоге и прибыль судовладельцы не получили, и ущерб экологии нанесли», — отмечает политолог.
Спикер уверен, что в работе судоходства необходимы не только системные изменения. Но и должны быть проведены тотальные проверки на коррупционную составляющую всех контролирующих структур, связанных с рекой и морем.
Последствия загрязнения мазутом, по словам экспертов, устраняются медленно и с трудом. И хотя на это брошены все силы, не хватает и рук, и современных технических средств.
В то же время специалисты отмечают, что новых технологий, обеспечивающих очищение мазута с поверхностей, существует достаточно много.
«Не так давно я услышал „новость“ об открытии современнейшего препарата, который перерабатывает нефтепродукты в губку. Губка становится планктоном и ее без вреда могут съедать морские обитатели. На самом деле, этой разработке очень много лет. Но с регулярным постоянством, раз в несколько лет, эта технология подается как новая», — отмечает Андрей Зайчиков.
О новом биосорбенте из шелухи подсолнечника, способного удалять мазут и масла еще в 2020 году сообщала RostovGazeta. Примечательно, что эту технологию разработали ученые Ростова.
Эколог уточняет, что у Черного моря агрессивная соленая среда. Продукты нефтехимии опускаются на глубину. Но при повышении температуры всплывают на поверхность. Поэтому морское дно тоже нуждается в очистке.
С другой стороны, агрессивная среда хорошо помогает в плане стабилизации ситуации — но только при проведении определенных мер очистки.
«При вступлении в реакцию с определенными компонентами, нефть способна менять структуру. Поэтому если действительно существуют разработки очистки морской воды и дна от мазута, и их будут применять, это может стать неплохим повторным испытанием для этих технологий. Нужно только пробовать, действовать, а не писать отчеты. К слову, хочется верить, что работа по очищению Анапы от нефтепродуктов не ограничится только лишь отчетами», — комментирует собеседник.
Экологи уверены, что контролировать уровень загрязнения воды в водоемах можно и нужно в режиме реального времени. В этом хорошую службу окажут системы беспрерывного мониторинга. Но такие системы в Ростовской области и Краснодарском крае не применяются.
«При возникновении ситуаций, лаборатории выезжают и берут пробы воды. Это может происходить раз в месяц или раз в неделю, неважно, — сообщает Зайчиков. — Но у Черного моря есть обратное течение. Поэтому информация об уровне загрязнения морской воды должна поступать непрерывно. Именно эти сведения позволят реально оценивать ситуацию и применять максимально эффективные меры».
Юрист, адвокат Антон Габович рассказывает, что по поводу крушения танкеров в Керченском проливе, проводится расследование. Предъявлены обвинения капитанам двух судов.
Эксперт уточняет, что обвинения связаны с нарушением правил безопасности и эксплуатации танкеров, которые привели к смерти человека — погиб член экипажа.
«Для выяснения причин катастрофы изучат результаты экспертиз, документацию о техническом состоянии судов, о действиях команды экипажа», — делится информацией юрист.
Спикер добавляет, что изначально была применена одна статья уголовного кодекса. Но когда выяснилось, что погиб член экипажа, произошло ужесточение.
«Сперва нужно понимание, кого признают виновным в этой ситуации. И уже потом будет предъявляться материальное требование. Оно включит в себя сумму как причиненного природе ущерба, так и восстановительных работ. Наказание зависит от окончательного обвинения. Но последнее слово будет в суде. Суд определит меру — лишение свободы, другое наказание или сумму штрафа. Исходя из опыта, штраф за ущерб экологии, как правило, обычно выставляют компаниям», — объясняет Антон Габович.
Опрошенные RostovGazeta эксперты затрудняются с точным ответом, удастся ли к лету ликвидировать последствия экологической беды в Анапе.
Максимально оптимистичный прогноз дал лишь директор ростовского турагентства Максим Гурин. Спикер сообщил, что сильно загрязненный песок увезут, чистый привезут. В море применят химические вещества, нейтрализующие мазут.
«К лету, думаю, все последствия будут устранены», — высказал мнение собеседник.
Однако большинство экспертов настроены не столь позитивно.
Александр Сухарь, ссылаясь на источники, отмечает, что последствия разлива мазута в Анапе могут ощущаться от 10 до 30 лет.
Андрей Зайчиков и Алексей Лебедев не исключают, что, теоретически, к лету пляжи Анапы можно привести в порядок. Но насколько выполнимо это на практике, сказать затрудняются.
«Перед началом курортного сезона обязательно должна быть проведена дополнительная проверка состояния моря», — добавляют экологи.
Александр Евсюков подчеркивает, что если нефтяные пятна будут оперативно ликвидированы, то последствия могут быть небольшими.
«Планктонные системы имеют свойство быстро восстанавливаться. То есть за счет быстрого размножения, для восстановления им потребуется два-три года», — поясняет зоолог.
Эксперты добавляют, что море само по себе способно самоочищаться от нефтяных загрязнений. Мазут выносится на берег и фильтруется через каменные отмели и песок.
Однако для самоочистки загрязнения моря нефтепродуктами должны быть совсем небольшими. То есть предварительно все равно потребуется максимально быстрое устранение разлива больших объемов мазута.
Владислав Махмудов подчеркивает, что у ростовчан есть и свое неплохое море — Азовское. В качестве альтернативы морскому отдыху в Анапе, спикер предлагает рассмотреть отдых на новых территориях морских курортов — в Мариуполе, Бердянске.
«Там вполне можно будет отдыхать, если наши недруги к лету перестанут проводить обстрелы», — говорит эксперт.
Также собеседник рекомендует ростовчанам обратить внимание на курорты Дербента в Дагестане и северную часть Астраханской области.
Ранее RostovGazeta выясняла, чем опасно обмеление реки Дон и Таганрогского залива в Ростовской области.