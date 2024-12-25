Ростовчане заявили, что не знают о запрете на использование пиротехники

Posted 25 декабря, 10:46
Published 25 декабря, 10:46
Modified 25 декабря, 10:48
Updated 25 декабря, 10:48
Пиротехнику использовали в ночь на 25 декабря. Красочное зрелище устроили в микрорайоне Левенцовском, примерно на пересечении улиц 339-й Стрелковой Дивизии и Еременко.
— В балке Рябинина устроили фейерверки! И плевать всем на запреты и СВО, — подписал автор поста.
В комментариях возмущение разделили не все. Некоторые заявили, что переживать из-за фейерверков не стоит. Другие же и вовсе удивились, что запрет продлили. Оказалось, что горожане видели новости о прекращении действия запрета на пиротехнику, а о его продлении пропустили.
— Может, они тоже не заметили сообщений о продлении, — предположили ростовчане. — Празднуют ребята. Зачем трагедию из этого устраивать?
Ранее жители Таганрога сообщали о фейерверке после звука сирен.