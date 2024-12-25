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Posted 25 декабря, 10:46

Published 25 декабря, 10:46

Modified 25 декабря, 10:48

Updated 25 декабря, 10:48

Вопреки запрету губернатора в Ростове запустили фейерверк

Ростовчане заявили, что не знают о запрете на использование пиротехники

25 декабря 2024, 10:46
Фото: Pxhere. Видео тг Ростов Главный. Вопреки запрету губернатора в Ростове запустили фейерверк
В Ростове запустили фейерверк, несмотря на запрет врио губернатора. Яркими кадрами поделился telegram-канал «Ростов Главный».

Пиротехнику использовали в ночь на 25 декабря. Красочное зрелище устроили в микрорайоне Левенцовском, примерно на пересечении улиц 339-й Стрелковой Дивизии и Еременко.

— В балке Рябинина устроили фейерверки! И плевать всем на запреты и СВО, — подписал автор поста.
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Видео: Pxhere. Видео тг Ростов Главный. Вопреки запрету губернатора в Ростове запустили фейерверк

В комментариях возмущение разделили не все. Некоторые заявили, что переживать из-за фейерверков не стоит. Другие же и вовсе удивились, что запрет продлили. Оказалось, что горожане видели новости о прекращении действия запрета на пиротехнику, а о его продлении пропустили.

— Может, они тоже не заметили сообщений о продлении, — предположили ростовчане. — Празднуют ребята. Зачем трагедию из этого устраивать?

Ранее жители Таганрога сообщали о фейерверке после звука сирен.

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