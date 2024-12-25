Ростовчане заявили, что не знают о запрете на использование пиротехники

В комментариях возмущение разделили не все. Некоторые заявили, что переживать из-за фейерверков не стоит. Другие же и вовсе удивились, что запрет продлили. Оказалось, что горожане видели новости о прекращении действия запрета на пиротехнику, а о его продлении пропустили.