Ростовские врачи спасли от ампутации случайно уколовшегося подростка

Posted 25 декабря, 17:10
Published 25 декабря, 17:10
Modified 25 декабря, 17:12
Updated 25 декабря, 17:12
В больницу попала девочка-подросток с высокой температурой, полуобморочным состоянием и темно-синим, почти черным указательным пальцем. Пациентка рассказала, что случайно укололась, рана начала гноится и опухать, то есть развился панариций. Она пыталась лечить палец в домашних условиях, но все становилось только хуже. В итоге часть руки и вовсе почернела.
Врачи поставили диагноз — пандактилит. Особо злокачественная форма панариция, представляющая собой воспаление всех тканей — подкожной клетчатки, костей, суставов и сухожильных влагалищ пальца. Обычно в такой ситуации часть тела нельзя спасти и ее нужно отрезать. Однако ростовские врачи решили побороться за палец.
Хирурги провели несколько операций, в том числе и реконструктивную. Врачи удалили некротизированные ткани, затем полнослойным лоскутом кожи сделали пластику, а в подушечку верхней фаланги вставили спицу, не дающую пальцу сгибаться.
Восстановление шло тяжело, но девушку спасли от ампутации. Подросток пробыла в больнице два месяца, а пришитый лоскут кожи прижился на 60%. Обратись она к врачам чуть позже, палец пришлось бы отрезать.
Ранее RostovGazeta рассказала, как потерявшая ребенка роженица умирала от сепсиса в больнице Ростова-на-Дону.