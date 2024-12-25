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Posted 25 декабря, 17:10

Published 25 декабря, 17:10

Modified 25 декабря, 17:12

Updated 25 декабря, 17:12

Ростовские врачи спасли от ампутации случайно уколовшегося подростка

Ростовские врачи спасли от ампутации случайно уколовшегося подростка

25 декабря 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney. Ростовские врачи спасли от ампутации случайно уколовшегося подростка
В Ростове-на-Дону 16-летняя девушка уколола палец, после чего началось острое гнойное воспаление тканей. А спустя короткий промежуток времени палец вовсе почернел и подлежал ампутации, информирует пресс-служба Областной детской клинической больницы.

В больницу попала девочка-подросток с высокой температурой, полуобморочным состоянием и темно-синим, почти черным указательным пальцем. Пациентка рассказала, что случайно укололась, рана начала гноится и опухать, то есть развился панариций. Она пыталась лечить палец в домашних условиях, но все становилось только хуже. В итоге часть руки и вовсе почернела.

Врачи поставили диагноз — пандактилит. Особо злокачественная форма панариция, представляющая собой воспаление всех тканей — подкожной клетчатки, костей, суставов и сухожильных влагалищ пальца. Обычно в такой ситуации часть тела нельзя спасти и ее нужно отрезать. Однако ростовские врачи решили побороться за палец.

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Хирурги провели несколько операций, в том числе и реконструктивную. Врачи удалили некротизированные ткани, затем полнослойным лоскутом кожи сделали пластику, а в подушечку верхней фаланги вставили спицу, не дающую пальцу сгибаться.

Восстановление шло тяжело, но девушку спасли от ампутации. Подросток пробыла в больнице два месяца, а пришитый лоскут кожи прижился на 60%. Обратись она к врачам чуть позже, палец пришлось бы отрезать.

Ранее RostovGazeta рассказала, как потерявшая ребенка роженица умирала от сепсиса в больнице Ростова-на-Дону.

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