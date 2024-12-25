Ростовские врачи спасли от ампутации случайно уколовшегося подростка

В больницу попала девочка-подросток с высокой температурой, полуобморочным состоянием и темно-синим, почти черным указательным пальцем. Пациентка рассказала, что случайно укололась, рана начала гноится и опухать, то есть развился панариций. Она пыталась лечить палец в домашних условиях, но все становилось только хуже. В итоге часть руки и вовсе почернела.