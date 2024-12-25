Щит с баскетбольным кольцом упал на школьника в Ростове

Posted 25 декабря, 11:31
Published 25 декабря, 11:31
Modified 25 декабря, 11:33
Updated 25 декабря, 11:33
Сообщается, что инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на улице Думенко. На спортивной площадке девятиклассник играл в баскетбол, когда на него свалился щит с кольцом. Уточняется, что конструкция упала во время попадания мяча в нее.
Как сообщает источник, очевидцы не ожидали подобного исхода ситуации, «ничего не предвещало беды». К счастью, смертельного исхода удалось избежать, поскольку щит пролетел по подростку по касательной. В итоге школьника увезла карета скорой помощи с травмами головы.
Официально об инциденте не сообщалось, информация уточняется.
Ранее к спасателям обратилась ростовчанка, которая испытывала нестерпимые боли из-за обручального кольца.