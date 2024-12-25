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Posted 25 декабря, 11:31

Published 25 декабря, 11:31

Modified 25 декабря, 11:33

Updated 25 декабря, 11:33

В Ростове скорая увезла школьника с травмой головы из-за баскетбольного кольца

Щит с баскетбольным кольцом упал на школьника в Ростове

25 декабря 2024, 11:31
Фото: 1MI. В Ростове скорая увезла школьника с травмой головы из-за баскетбольного кольца
В Ростове на девятиклассника упал баскетбольный щит с кольцом. Его увезли на карете скорой помощи с травмами головы, пишет «Дон 24» со ссылкой на слова очевидцев.

Сообщается, что инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на улице Думенко. На спортивной площадке девятиклассник играл в баскетбол, когда на него свалился щит с кольцом. Уточняется, что конструкция упала во время попадания мяча в нее.

Как сообщает источник, очевидцы не ожидали подобного исхода ситуации, «ничего не предвещало беды». К счастью, смертельного исхода удалось избежать, поскольку щит пролетел по подростку по касательной. В итоге школьника увезла карета скорой помощи с травмами головы.

Официально об инциденте не сообщалось, информация уточняется.

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Ранее к спасателям обратилась ростовчанка, которая испытывала нестерпимые боли из-за обручального кольца.

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