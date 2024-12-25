СК ищет тех, кто допустил нападения «ростовского маньяка» на девушку и подростка

Глава Ростовского Следкома доложил о расследовании уголовных дел в отношении парня, который зарезал 21-летнюю девушку и напал с ножом на школьника. Ульяну пытались спасти: соседи обнаружили истекающую кровью горожанку и пытались остановить кровотечение, затем за ее жизнь боролись медики. Однако девушка скончалась, находясь в городской больнице.