СК ищет тех, кто допустил нападения «ростовского маньяка» на девушку и подростка

Posted 25 декабря, 07:00
Published 25 декабря, 07:00
Modified 25 декабря, 07:02
Updated 25 декабря, 07:02
Глава Ростовского Следкома доложил о расследовании уголовных дел в отношении парня, который зарезал 21-летнюю девушку и напал с ножом на школьника. Ульяну пытались спасти: соседи обнаружили истекающую кровью горожанку и пытались остановить кровотечение, затем за ее жизнь боролись медики. Однако девушка скончалась, находясь в городской больнице.
Ученик 9-го класса тоже едва не стал жертвой 26-летнего Владислава К. Он смог дать отпор и даже гнался за напавшим. Подросток получил легкие травмы и в основном отделался синяками и испугом.
В тот же вечер Владислава задержали. В отношении него возбудили уголовные дела о покушении на убийство и об убийстве.
— Установлено, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности и наблюдался в медицинском учреждении в связи с наличием психического заболевания, — отметили в Следкоме по Ростовской области. — Глава ведомства поручил оценить правомерность действий всех лиц, допустивших совершение преступлений.
Как сообщала ранее RostovGazeta, парень выбрал неслучайных жертв. По словам обвиняемого, он знал погибшую и приревновал ее к школьнику. Сейчас Владислав находится в СИЗО.