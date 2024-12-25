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Posted 25 декабря, 07:00

Published 25 декабря, 07:00

Modified 25 декабря, 07:02

Updated 25 декабря, 07:02

Кто виноват: СК оценит действия лиц, допустивших убийство девушки под Ростовом

СК ищет тех, кто допустил нападения «ростовского маньяка» на девушку и подростка

25 декабря 2024, 07:00
Фото: 1MI. Кто виноват: СК оценит действия лиц, допустивших убийство девушки под Ростовом
Следком выяснит, кто допустил жестокое убийство девушки маньяком в Аксайском районе Ростовской области и нападение на школьника. О соответствующем поручении руководитель регионального СУ СКР Аслан Хуаде заявил 24 декабря, спустя неделю после трагедии.

Глава Ростовского Следкома доложил о расследовании уголовных дел в отношении парня, который зарезал 21-летнюю девушку и напал с ножом на школьника. Ульяну пытались спасти: соседи обнаружили истекающую кровью горожанку и пытались остановить кровотечение, затем за ее жизнь боролись медики. Однако девушка скончалась, находясь в городской больнице.

Ученик 9-го класса тоже едва не стал жертвой 26-летнего Владислава К. Он смог дать отпор и даже гнался за напавшим. Подросток получил легкие травмы и в основном отделался синяками и испугом.

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В тот же вечер Владислава задержали. В отношении него возбудили уголовные дела о покушении на убийство и об убийстве.

— Установлено, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности и наблюдался в медицинском учреждении в связи с наличием психического заболевания, — отметили в Следкоме по Ростовской области. — Глава ведомства поручил оценить правомерность действий всех лиц, допустивших совершение преступлений.

Как сообщала ранее RostovGazeta, парень выбрал неслучайных жертв. По словам обвиняемого, он знал погибшую и приревновал ее к школьнику. Сейчас Владислав находится в СИЗО.

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