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Posted 25 декабря, 13:12

Published 25 декабря, 13:12

Modified 25 декабря, 13:12

Updated 25 декабря, 13:12

«Двойной тариф»: водитель рассказал о ценах на такси в новогодние праздники в Ростове

Таксист предупредил о росте цен в Ростове в Новый год в четыре раза

25 декабря 2024, 13:12
Фото: Pxhere. «Двойной тариф»: водитель рассказал о ценах на такси в новогодние праздники в Ростове
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Эксклюзив
Стоимость поездки в «экономе» у всех агрегаторов в Ростове начинается от 200 рублей. А дальше идет расчет на «спрос», куда добавляется наполняемость района машинами в данный конкретный момент, ситуация на дороге и погодные условия. Об этом RostovGazeta сообщил таксист Роман.

По словам собеседника, 31 декабря с 19.00 мск тариф на такси в Ростове увеличивается минимум в два раза.

С этого времени начинается предновогодний ажиотаж — ростовчане собираются в гости или по заведениям для встречи Нового года.

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«Какой будет цена в новогоднюю ночь, сказать не могу. Я предпочитаю встречать Новый год дома, поэтому в ночь 31 декабря никогда не работаю», — отмечает Роман.

Таксист делится наблюдениями, что 1 и 2 января цены на такси по Ростову то же практически каждый год в два раза выше. А 1 января после 18.00 мск стоимость поездки может увеличиться и в три, и в четыре раза.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове скачут цены на такси и куда уходят водители.

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