Таксист предупредил о росте цен в Ростове в Новый год в четыре раза

Posted 25 декабря, 13:12
Published 25 декабря, 13:12
Modified 25 декабря, 13:12
Updated 25 декабря, 13:12
По словам собеседника, 31 декабря с 19.00 мск тариф на такси в Ростове увеличивается минимум в два раза.
С этого времени начинается предновогодний ажиотаж — ростовчане собираются в гости или по заведениям для встречи Нового года.
«Какой будет цена в новогоднюю ночь, сказать не могу. Я предпочитаю встречать Новый год дома, поэтому в ночь 31 декабря никогда не работаю», — отмечает Роман.
Таксист делится наблюдениями, что 1 и 2 января цены на такси по Ростову то же практически каждый год в два раза выше. А 1 января после 18.00 мск стоимость поездки может увеличиться и в три, и в четыре раза.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове скачут цены на такси и куда уходят водители.