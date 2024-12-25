Тысячи ростовчан до вечера останутся без воды. Что случилось?

Posted 25 декабря, 09:39
Published 25 декабря, 09:39
Modified 25 декабря, 09:41
Updated 25 декабря, 09:41
Сообщается, что 25 декабря в Ростове будут проводить ремонтные работы из-за порывов на водопроводных сетях на улицах Балашовская, Трудящихся и 2-я Степная. В связи с этим без ресурса останутся жители 13 улиц города.
Подачу ограничат на следующих улицах: Вагулевского, Балашовская, Привокзальная, Профсоюзная, Трудящихся, Кузнечная, Заводская и Богачева.
Без воды также останутся переулки Моторный, Вагонный, Защитный и Жлобинский. Кроме того, без водоснабжения будут жители проспекта Ставского.
В департаменте уточнили, что подачу ресурса восстановят до 18.00 мск.