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Posted 25 декабря, 09:39

Published 25 декабря, 09:39

Modified 25 декабря, 09:41

Updated 25 декабря, 09:41

Тысячи ростовчан до вечера останутся без воды. Что случилось?

Тысячи ростовчан до вечера останутся без воды. Что случилось?

25 декабря 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney. Тысячи ростовчан до вечера останутся без воды. Что случилось?

Холодную воду отключили в Ростове на 13 улицах

В Ростове-на-Дону ограничили подачу холодной воды на 13 улицах. Об этом сообщили в городском Департаменте ЖКХ и энергетики.

Сообщается, что 25 декабря в Ростове будут проводить ремонтные работы из-за порывов на водопроводных сетях на улицах Балашовская, Трудящихся и 2-я Степная. В связи с этим без ресурса останутся жители 13 улиц города.

Подачу ограничат на следующих улицах: Вагулевского, Балашовская, Привокзальная, Профсоюзная, Трудящихся, Кузнечная, Заводская и Богачева.

Без воды также останутся переулки Моторный, Вагонный, Защитный и Жлобинский. Кроме того, без водоснабжения будут жители проспекта Ставского.

В департаменте уточнили, что подачу ресурса восстановят до 18.00 мск.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Вода#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Порыв
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