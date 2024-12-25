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Posted 25 декабря, 07:53

Published 25 декабря, 07:53

Modified 25 декабря, 07:55

Updated 25 декабря, 07:55

Стала известна причина обысков у руководителей ГПЗ-10 в Ростове

В ФСБ назвали причину обысков у руководителей ГПЗ-10 в Ростове

25 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI. Стала известна причина обысков у руководителей ГПЗ-10 в Ростове
В УФСБ по Ростовской области сообщили подробности масштабных обысков у руководства ГПЗ-10, который поставлял оборудование для СВО.

Об обысках стало известно 25 декабря. Помимо начальства донского подшипникового завода, силовики нагрянули к руководителям еще двух предприятий. Речь идет о ГПЗ-2 в городе Твери и «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде Московской области. Обыски прошли и у военных представительств, и у обслуживающей организации, и у семей собственников.

Силовые структуры провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами были должностные лица ГПЗ-10, которые якобы похитили 811 миллионов рублей из денег за гособоронзаказ.

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В начале сентября вопрос с уголовным делом пытались решить за 20 миллионов рублей. Этой суммы должно было хватить, чтобы договориться о прекращении проверки на подшипниковым заводом. Силовики задержали сотрудника собственной безопасности энергетической компании, который принес деньги. После этого и начались масштабные обыски.

Ранее RostovGazeta сообщала об уголовном деле в отношении экс-министра транспорта, бывшего замгубернатора Виталия Кушнарева. Чиновника освободили от должности, пока он находился в СИЗО по подозрению во взятке.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Мошенничество#Уголовное дело#Ростов#УФСБ#ГПЗ-10#Гособоронзаказ
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