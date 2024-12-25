В ФСБ назвали причину обысков у руководителей ГПЗ-10 в Ростове

Об обысках стало известно 25 декабря. Помимо начальства донского подшипникового завода, силовики нагрянули к руководителям еще двух предприятий. Речь идет о ГПЗ-2 в городе Твери и «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде Московской области. Обыски прошли и у военных представительств, и у обслуживающей организации, и у семей собственников.