В ФСБ назвали причину обысков у руководителей ГПЗ-10 в Ростове

Posted 25 декабря, 07:53
Published 25 декабря, 07:53
Modified 25 декабря, 07:55
Updated 25 декабря, 07:55
Об обысках стало известно 25 декабря. Помимо начальства донского подшипникового завода, силовики нагрянули к руководителям еще двух предприятий. Речь идет о ГПЗ-2 в городе Твери и «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде Московской области. Обыски прошли и у военных представительств, и у обслуживающей организации, и у семей собственников.
Силовые структуры провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами были должностные лица ГПЗ-10, которые якобы похитили 811 миллионов рублей из денег за гособоронзаказ.
В начале сентября вопрос с уголовным делом пытались решить за 20 миллионов рублей. Этой суммы должно было хватить, чтобы договориться о прекращении проверки на подшипниковым заводом. Силовики задержали сотрудника собственной безопасности энергетической компании, который принес деньги. После этого и начались масштабные обыски.
Ранее RostovGazeta сообщала об уголовном деле в отношении экс-министра транспорта, бывшего замгубернатора Виталия Кушнарева. Чиновника освободили от должности, пока он находился в СИЗО по подозрению во взятке.