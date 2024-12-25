rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 13:27

Published 25 декабря, 13:27

Modified 25 декабря, 14:08

Updated 25 декабря, 14:08

Стало известно, ждать ли жителям Ростовской области мороза в канун Нового года

В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской области

25 декабря 2024, 13:27
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, ждать ли жителям Ростовской области мороза в канун Нового года

Вильфанд предупредил о температуре выше нормы в Ростовской области

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в канун Нового года в южной части страны, в том числе и в Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вильфанд отмечает, что жителям регионов в европейской части России не стоит ждать сильных морозов в предновогодние дни. Он рассказал, что на юге страны до 29 декабря температура будет на два градуса выше нормальных показателей.

Небольшое похолодание ожидается на западе России 31 декабря: до этого столбики термометров будут на 6-7 градусов выше среднего. А вот в начале 2025 года жители европейской части страны встретят снег.

Ждать ли снега? Стал известен точный прогноз погоды на январь в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее стало известно, какую погоду ждать жителям донского региона в Рождество.

Читайте также:
Снегопад неожиданно обрушится на Ростовскую областьЖдать ли снега? Стал известен точный прогноз погоды на январь в Ростовской областиТемпературные качели и штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Новый год#Снег#Рождество#Гидрометцентр#Температура#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика