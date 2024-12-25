В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской области

Posted 25 декабря, 13:27
Published 25 декабря, 13:27
Modified 25 декабря, 14:08
Updated 25 декабря, 14:08
Вильфанд отмечает, что жителям регионов в европейской части России не стоит ждать сильных морозов в предновогодние дни. Он рассказал, что на юге страны до 29 декабря температура будет на два градуса выше нормальных показателей.
Небольшое похолодание ожидается на западе России 31 декабря: до этого столбики термометров будут на 6-7 градусов выше среднего. А вот в начале 2025 года жители европейской части страны встретят снег.