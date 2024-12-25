В хищении 800 млн подозревают ГПЗ-10 в Ростове, поставляющий оборудование для СВО

Масштабные обыски прошли у руководства ростовского ГПЗ-10

УФСБ по Ростовской области назвало заводы, у руководителей которых провели обыски в рамках дела о мошенничестве. Речь идет о двух предприятиях из Москвы и Твери, а также о ростовском ГПЗ-10, который поставлял оборудование для СВО.