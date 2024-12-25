В хищении 800 млн подозревают ГПЗ-10 в Ростове, поставляющий оборудование для СВО

Posted 25 декабря, 06:55
Published 25 декабря, 06:55
Modified 25 декабря, 06:57
Updated 25 декабря, 06:57
О масштабных обысках на подшипниковом заводе стало известно 25 декабря. По информации СМИ, силовики нагрянули также в военные представительства и обслуживающую организацию завода. Кроме того, обыски были дома у руководителей, собственников и членов их семей.
Известно, что оперативные мероприятие провели в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «ГПЗ-10». Их подозревали в хищении денег гособоронзаказа в особо крупном размере — 811 миллионов рублей.
Неизвестно, чем бы все закончилось, если в сентябре сотрудник собственной безопасности энергетической компании не пытался бы передать 20 миллионов рублей взятки сотруднику регионального УФСБ. За эту сумму он рассчитывал договориться о прекращении проверки на ГПЗ-10.
Взяточника задержали, а затем началась новая волна обысков. Помимо руководства ростовского предприятия, аналогичные мероприятия были еще на двух подшипниковых заводах из других регионов: ООО «ГПЗ-2 Тверь» и ОАО «ОК-Лоза» из Сергиева Посада (Московская область).
Ранее стало известно сносе некоторых зданий, принадлежащих ГПЗ-10.