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Posted 25 декабря, 06:55

Published 25 декабря, 06:55

Modified 25 декабря, 06:57

Updated 25 декабря, 06:57

В хищении 800 млн подозревают ГПЗ-10 в Ростове, поставляющий оборудование для СВО

В хищении 800 млн подозревают ГПЗ-10 в Ростове, поставляющий оборудование для СВО

25 декабря 2024, 06:55
Фото: шедеврум. В хищении 800 млн подозревают ГПЗ-10 в Ростове, поставляющий оборудование для СВО

Масштабные обыски прошли у руководства ростовского ГПЗ-10

УФСБ по Ростовской области назвало заводы, у руководителей которых провели обыски в рамках дела о мошенничестве. Речь идет о двух предприятиях из Москвы и Твери, а также о ростовском ГПЗ-10, который поставлял оборудование для СВО.

О масштабных обысках на подшипниковом заводе стало известно 25 декабря. По информации СМИ, силовики нагрянули также в военные представительства и обслуживающую организацию завода. Кроме того, обыски были дома у руководителей, собственников и членов их семей.

Известно, что оперативные мероприятие провели в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «ГПЗ-10». Их подозревали в хищении денег гособоронзаказа в особо крупном размере — 811 миллионов рублей.

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Неизвестно, чем бы все закончилось, если в сентябре сотрудник собственной безопасности энергетической компании не пытался бы передать 20 миллионов рублей взятки сотруднику регионального УФСБ. За эту сумму он рассчитывал договориться о прекращении проверки на ГПЗ-10.

Взяточника задержали, а затем началась новая волна обысков. Помимо руководства ростовского предприятия, аналогичные мероприятия были еще на двух подшипниковых заводах из других регионов: ООО «ГПЗ-2 Тверь» и ОАО «ОК-Лоза» из Сергиева Посада (Московская область).

Ранее стало известно сносе некоторых зданий, принадлежащих ГПЗ-10.

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