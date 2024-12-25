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Posted 25 декабря, 16:03

Published 25 декабря, 16:03

Modified 25 декабря, 16:05

Updated 25 декабря, 16:05

В Ростовской области обыскали оборонзавод и подсчитали деньги на губернатора

В Ростовской области обыскали оборонзавод и подсчитали деньги на губернатора

25 декабря 2024, 16:03
Фото: Шедеврум. В Ростовской области обыскали оборонзавод и подсчитали деньги на губернатора
Руководителей ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону, поставляющего оборудование для СВО, подозревают в хищении 800 миллионов рублей, тем временем на город надвигается вторая волна затяжных магнитных бурь, а содержание губернатора Ростовской области в 2025 году обойдется в 30 миллионов рублей.

Хищение миллионов

На подшипниковом заводе Ростова-на-Дону прошли массовые проверки в рамках дела о мошенничестве. По информации СМИ, силовики нагрянули на территорию ГПЗ-10, военные представительства, обслуживающую организацию и домой к руководителям предприятия, собственникам и членам их семей.

Оперативные мероприятия провели в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «ГПЗ-10». Их подозревают в хищении средств гособоронзаказа в особо крупном размере — 811 миллионов рублей.

О денежных махинациях стало известно случайно в сентябре 2024 году. Тогда сотрудник собственной безопасности энергетической компании попытался передать взятку в размере 20 миллионов рублей сотруднику УФСБ Ростовской области. За эту сумму он рассчитывал договориться о прекращении проверки на ГПЗ-10. Взяточника задержали, а затем началась новая волна обысков.

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Магнитная буря

Днем 26 декабря, около 12.00 мск в Ростове-на-Дону начнется затяжная магнитная буря. За четыре часа ее мощность возрастет до пяти баллов и достигнет уровня G1. Возбуждение магнитосферы Земли начнет затихать только после 18.00 мск, а полностью завершится около 21.00 мск. Всего она продержится девять часов.

Добавим, что во время действия геомагнитной бури метеочуствительным людям советуют не перенапрягаться и не нервничать, иначе космическая непогода может спровоцировать проблемы со здоровьем.

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Содержание губернатора

24 декабря был опубликован финальный вариант регионального закона «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Один из разделов документа посвящен расходам на функционирование органов власти.

Один из разделов документа посвящен расходам на функционирование органов власти.
Один из разделов документа посвящен расходам на функционирование органов власти.. Фото: donland.ru

Так, на содержание губернатора Ростовской области и его заместителей в 2025 году уйдет 30 миллионов рублей. В эту сумму входят: оплата труда — 10,8 миллиона рублей, проведение закупок — 16,5 миллиона рублей и выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов — 2,6 миллиона рублей.

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