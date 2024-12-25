В Ростовской области обыскали оборонзавод и подсчитали деньги на губернатора

Posted 25 декабря, 16:03
Published 25 декабря, 16:03
Modified 25 декабря, 16:05
Updated 25 декабря, 16:05
На подшипниковом заводе Ростова-на-Дону прошли массовые проверки в рамках дела о мошенничестве. По информации СМИ, силовики нагрянули на территорию ГПЗ-10, военные представительства, обслуживающую организацию и домой к руководителям предприятия, собственникам и членам их семей.
Оперативные мероприятия провели в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «ГПЗ-10». Их подозревают в хищении средств гособоронзаказа в особо крупном размере — 811 миллионов рублей.
О денежных махинациях стало известно случайно в сентябре 2024 году. Тогда сотрудник собственной безопасности энергетической компании попытался передать взятку в размере 20 миллионов рублей сотруднику УФСБ Ростовской области. За эту сумму он рассчитывал договориться о прекращении проверки на ГПЗ-10. Взяточника задержали, а затем началась новая волна обысков.
Днем 26 декабря, около 12.00 мск в Ростове-на-Дону начнется затяжная магнитная буря. За четыре часа ее мощность возрастет до пяти баллов и достигнет уровня G1. Возбуждение магнитосферы Земли начнет затихать только после 18.00 мск, а полностью завершится около 21.00 мск. Всего она продержится девять часов.
Добавим, что во время действия геомагнитной бури метеочуствительным людям советуют не перенапрягаться и не нервничать, иначе космическая непогода может спровоцировать проблемы со здоровьем.
24 декабря был опубликован финальный вариант регионального закона «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Один из разделов документа посвящен расходам на функционирование органов власти.
Так, на содержание губернатора Ростовской области и его заместителей в 2025 году уйдет 30 миллионов рублей. В эту сумму входят: оплата труда — 10,8 миллиона рублей, проведение закупок — 16,5 миллиона рублей и выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов — 2,6 миллиона рублей.