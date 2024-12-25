В Ростовской области обыскали оборонзавод и подсчитали деньги на губернатора

Днем 26 декабря, около 12.00 мск в Ростове-на-Дону начнется затяжная магнитная буря. За четыре часа ее мощность возрастет до пяти баллов и достигнет уровня G1. Возбуждение магнитосферы Земли начнет затихать только после 18.00 мск, а полностью завершится около 21.00 мск. Всего она продержится девять часов.