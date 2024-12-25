В Ростовской области осудили бывшего замглавы района из-за взятки

Posted 25 декабря, 11:33
Published 25 декабря, 11:33
Modified 25 декабря, 11:35
Updated 25 декабря, 11:35
Сообщается, что при получении взятки экс-глава Советского района Ростовской области действовал через посредника, а именно — через старшего инспектора администрации.
Напомним, что Плющев получил взятку в размере 150 тысяч рублей от подрядчика взамен на подписание документов о выполненном ремонте дороги в станице Советской.
Уточняется, что он достоверно знал, что работы выполнены не были. В итоге он проведет четыре года в исправительной колонии общего режима. Его помощнику назначили три года лишения свободы.