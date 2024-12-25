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Posted 25 декабря, 11:33

Published 25 декабря, 11:33

Modified 25 декабря, 11:35

Updated 25 декабря, 11:35

В Ростовской области осудили бывшего замглавы Советского района из-за взятки

В Ростовской области осудили бывшего замглавы района из-за взятки

25 декабря 2024, 11:33
Фото: vk.com/sovadm161. В Ростовской области осудили бывшего замглавы Советского района из-за взятки
В Ростовской области осудили Сергея Плющева — бывшего заместителя главы администрации района из-за взятки, которую он получил в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе ростовского Следкома.

Сообщается, что при получении взятки экс-глава Советского района Ростовской области действовал через посредника, а именно — через старшего инспектора администрации.

Напомним, что Плющев получил взятку в размере 150 тысяч рублей от подрядчика взамен на подписание документов о выполненном ремонте дороги в станице Советской.

Уточняется, что он достоверно знал, что работы выполнены не были. В итоге он проведет четыре года в исправительной колонии общего режима. Его помощнику назначили три года лишения свободы.

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Ранее RostovGazeta сообщала о возбуждении дела в отношении бывшего министра транспорта.

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