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Posted 25 декабря, 07:46

Published 25 декабря, 07:46

Modified 25 декабря, 07:48

Updated 25 декабря, 07:48

В Ростовской области школьника выгнали с утренника из-за несданных 700 рублей

В Ростовской области школьника выгнали с утренника из-за несданных 700 рублей

25 декабря 2024, 07:46
Фото: 1MI. В Ростовской области школьника выгнали с утренника из-за несданных 700 рублей
В школе в поселке Целина Ростовской области произошел инцидент с учеником четвертого класса. Как рассказал портал «Южный Федеральный», мальчик не сдал деньги на утренник и его выгнали оттуда.

Сообщается, что в школе собирали деньги на утренник с аниматором в образе Снегурочки. Один из учеников не сдал 700 рублей. Когда школьник пришел на празднование, учитель напомнила ему о деньгах и спросила, зачем он пришел.

Мальчик расстроился и заплакал, но послушал педагога. Он вышел на улицу, посмотрел на празднование одноклассников, а после — ушел домой.

Также, согласно источнику, аниматор подсчитала количество детей и была удовлетворена полученной выплатой.

Официальных комментариев от руководства школы об инциденте не поступало.

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