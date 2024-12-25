В Ростовской области школьника выгнали с утренника из-за несданных 700 рублей

Posted 25 декабря, 07:46
Published 25 декабря, 07:46
Modified 25 декабря, 07:48
Updated 25 декабря, 07:48
Сообщается, что в школе собирали деньги на утренник с аниматором в образе Снегурочки. Один из учеников не сдал 700 рублей. Когда школьник пришел на празднование, учитель напомнила ему о деньгах и спросила, зачем он пришел.
Мальчик расстроился и заплакал, но послушал педагога. Он вышел на улицу, посмотрел на празднование одноклассников, а после — ушел домой.
Также, согласно источнику, аниматор подсчитала количество детей и была удовлетворена полученной выплатой.
Официальных комментариев от руководства школы об инциденте не поступало.
Ранее RostovGazeta выяснила, во сколько обойдутся жителям Ростовской области услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2024 году.