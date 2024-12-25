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Posted 25 декабря, 14:12

Published 25 декабря, 14:12

Modified 25 декабря, 14:12

Updated 25 декабря, 14:12

В Ростовской области будут больше платить работающим пенсионерам

В Ростовской области увеличат выплаты работающим пенсионерам. Насколько они вырастут?

25 декабря 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области будут больше платить работающим пенсионерам

В Ростовской области увеличат выплаты работающим пенсионерам

В 2025 году Социальный фонд России по Ростовской области проиндексирует пенсии для трудящихся пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Сообщается, что нововведение коснется не самой пенсии, а ее установленного размера при учете индексаций за весь рабочий период. Причем повысится та сумма, которую пенсионер мог бы получать, если бы он не был трудоустроен. Коэффициент планируемой индексации — 7,3%.

При этом уточняется, что российское правительство может назначить дополнительные надбавки к пенсии. Это касается тех случаев, когда рост цен по итогам года оказывается выше, чем коэффициент индексации.

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Ранее RostovGazeta рассказала подробнее о начислении пенсии, страховом стаже и получении пенсионных баллов.

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