В Ростовской области увеличат выплаты работающим пенсионерам. Насколько они вырастут?

Сообщается, что нововведение коснется не самой пенсии, а ее установленного размера при учете индексаций за весь рабочий период. Причем повысится та сумма, которую пенсионер мог бы получать, если бы он не был трудоустроен. Коэффициент планируемой индексации — 7,3%.