В Ростовской области увеличат выплаты работающим пенсионерам. Насколько они вырастут?

Posted 25 декабря, 14:12
Published 25 декабря, 14:12
Modified 25 декабря, 14:12
Updated 25 декабря, 14:12
Сообщается, что нововведение коснется не самой пенсии, а ее установленного размера при учете индексаций за весь рабочий период. Причем повысится та сумма, которую пенсионер мог бы получать, если бы он не был трудоустроен. Коэффициент планируемой индексации — 7,3%.
При этом уточняется, что российское правительство может назначить дополнительные надбавки к пенсии. Это касается тех случаев, когда рост цен по итогам года оказывается выше, чем коэффициент индексации.
Ранее RostovGazeta рассказала подробнее о начислении пенсии, страховом стаже и получении пенсионных баллов.