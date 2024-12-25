В Ростовской области задержали мужчину, хранившего патроны в память об отце

Posted 25 декабря, 12:23
Published 25 декабря, 12:23
Modified 25 декабря, 12:25
Updated 25 декабря, 12:25
Сообщается, что боеприпасы нашли у мужчины во время проведения обыска у него дома. В сейфе он хранил 120 патронов, которые, как выяснилось, пригодны для стрельбы. Сам задержанный утверждает, что хранил их в память о своем покойном отце.
В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов огнестрельного оружия. Его могут заключить за решетку на срок вплоть до пяти лет.