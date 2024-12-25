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Posted 25 декабря, 12:23

Published 25 декабря, 12:23

Modified 25 декабря, 12:25

Updated 25 декабря, 12:25

В Ростовской области задержали мужчину, хранившего патроны в память об умершем отце

В Ростовской области задержали мужчину, хранившего патроны в память об отце

25 декабря 2024, 12:23
Фото: МВД России по СКФО. В Ростовской области задержали мужчину, хранившего патроны в память об умершем отце
У 29-летнего жителя Ростовской области полицейские изъяли пригодные для стрельбы патроны, которые он держал у себя дома незаконно. По словам мужчины, они принадлежали его покойному отцу. Об этом рассказала пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Сообщается, что боеприпасы нашли у мужчины во время проведения обыска у него дома. В сейфе он хранил 120 патронов, которые, как выяснилось, пригодны для стрельбы. Сам задержанный утверждает, что хранил их в память о своем покойном отце.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов огнестрельного оружия. Его могут заключить за решетку на срок вплоть до пяти лет.

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Фото: МВД России по СКФО

Ранее у бывшего министра транспорта Ростовской области нашли пистолет «Кольт».

#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оружие#Уголовное дело#Огнестрельное оружие#Патроны#Боеприпасы#Происшествия
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