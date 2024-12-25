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Posted 25 декабря, 10:44

Published 25 декабря, 10:44

Modified 25 декабря, 10:46

Updated 25 декабря, 10:46

В школы Ростова перестанут принимать детей мигрантов без знания языка

В школы Ростова перестанут принимать детей мигрантов без знания языка

25 декабря 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney. В школы Ростова перестанут принимать детей мигрантов без знания языка
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Эксклюзив
Председатель ростовского Облрофсоюза образования Владимир Гайворонский сообщил RostovGazeta, что прием детей в школу должен быть одинаковым для всех. Никаких поблажек быть не должно.

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь им потребуется проходить тестирование.

Эти нововведения вступят в силу с апреля 2025 года.

Также, закон обязывает предъявлять документ, подтверждающий законность проживания иностранцев на территории нашей страны.

«Идею тестировать детей мигрантов на знание русского языка полностью поддерживаю. При приеме в школы нужно одинаково подходить ко всем детям, не допуская никаких поблажек», — отмечает Владимир Гайворонский.
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Спикер не исключает, что некоторым детям мигрантов для поступления в школу перед тестированием придется проходить дополнительную подготовку.

Эксперты добавляют, что многие дети иностранцев плохо знают русский язык. Это вызывает у ребят определенные переживания и создает трудности при коммуникации для всего коллектива класса.

Ранее юрист предупредил ростовчан о штрафах за ненадлежащий уход за домашними животными.

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