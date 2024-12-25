В школы Ростова перестанут принимать детей мигрантов без знания языка

Posted 25 декабря, 10:44
Published 25 декабря, 10:44
Modified 25 декабря, 10:46
Updated 25 декабря, 10:46
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь им потребуется проходить тестирование.
Эти нововведения вступят в силу с апреля 2025 года.
Также, закон обязывает предъявлять документ, подтверждающий законность проживания иностранцев на территории нашей страны.
«Идею тестировать детей мигрантов на знание русского языка полностью поддерживаю. При приеме в школы нужно одинаково подходить ко всем детям, не допуская никаких поблажек», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер не исключает, что некоторым детям мигрантов для поступления в школу перед тестированием придется проходить дополнительную подготовку.
Эксперты добавляют, что многие дети иностранцев плохо знают русский язык. Это вызывает у ребят определенные переживания и создает трудности при коммуникации для всего коллектива класса.
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