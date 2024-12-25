Водитель погиб после того, как снес опору ЛЭП и колесоотбойный брус в Ростове

Posted 25 декабря, 13:23
Published 25 декабря, 13:23
Modified 25 декабря, 13:25
Updated 25 декабря, 13:25
Смертельная авария произошла 25 декабря на улице Левобережной в Ростове-на-Дону. По каким-то причинам 49-летний водитель кроссовера Subaru Forester съехал с дороги и наткнулся на бордюрный камень, затем автомобиль понесло дальше и он протаранил опору линий электропередач.
Однако это не остановило транспортное средство, и оно все еще продолжало движение. В конце концов иномарка наткнулась на колесоотбойный брус.
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Он получил слишком тяжелые ранения. Полицейские выясняют все детали инцидента.
Ранее в Азове неизвестный сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся.