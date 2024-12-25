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Posted 25 декабря, 13:23

Published 25 декабря, 13:23

Modified 25 декабря, 13:25

Updated 25 декабря, 13:25

Водитель умер после того, как снес опору ЛЭП и колесоотбойный брус в Ростове

Водитель погиб после того, как снес опору ЛЭП и колесоотбойный брус в Ростове

25 декабря 2024, 13:23
Фото: 57.mchs.gov.ru. иллюстрация. Водитель умер после того, как снес опору ЛЭП и колесоотбойный брус в Ростове
В Ростове-на-Дону водитель наехал на бордюрный камень, опору ЛЭП и колесоотбойный брус. Он получил многочисленные удары и скончался на месте ДТП, информирует Госавтоинспекция Ростовской области.

Смертельная авария произошла 25 декабря на улице Левобережной в Ростове-на-Дону. По каким-то причинам 49-летний водитель кроссовера Subaru Forester съехал с дороги и наткнулся на бордюрный камень, затем автомобиль понесло дальше и он протаранил опору линий электропередач.

Однако это не остановило транспортное средство, и оно все еще продолжало движение. В конце концов иномарка наткнулась на колесоотбойный брус.

Водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области
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В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Он получил слишком тяжелые ранения. Полицейские выясняют все детали инцидента.

Ранее в Азове неизвестный сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся.

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