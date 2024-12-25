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Posted 25 декабря, 06:52

Published 25 декабря, 06:52

Modified 25 декабря, 06:53

Updated 25 декабря, 06:53

В Ростове тысячи жителей Ворошиловского остались без тепла

Ворошиловский район в Ростове остался без отопления. Когда вернут тепло в квартиры?

25 декабря 2024, 06:52
Фото: МинЖКХ, Сергей Орлов. В Ростове тысячи жителей Ворошиловского остались без тепла

В Ростове тысячи жителей Ворошиловского района остались без отопления

В Ростове-на-Дону коммунальщики чинят дефект на теплотрассе по проспекту Королева, 2/3. В связи с этим без тепла останутся жители 41 многоэтажки. Об этом рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики.

Сообщается, что ремонтные работы продлятся до 14.30 мск 25 декабря.

Кроме того, в департаменте проинформировали, что из-за порыва на теплосети в переулке Забайкальский ресурс ограничат на улицах Ларина, Погодина, Нансена, Нариманова и Башкирская. Также без тепла останутся жители многоэтажек на Оренбургском переулке. Ресурс восстановят к 15.00 мск 25 декабря.

Прокуратура заинтересовалась аварией в Ростове, лишившей тепла 80 тысяч жителей
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Напомним, что во вторник, 24 декабря, на Северном произошел прорыв теплосетей на территории котельной по проспекту Королева. Из-за этого в зоне отключения отопления оказались 80 тысяч ростовчан, проживающих в 447 многоэтажках.

Ранее этим инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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