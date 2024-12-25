Ворошиловский район в Ростове остался без отопления. Когда вернут тепло в квартиры?

Кроме того, в департаменте проинформировали, что из-за порыва на теплосети в переулке Забайкальский ресурс ограничат на улицах Ларина, Погодина, Нансена, Нариманова и Башкирская. Также без тепла останутся жители многоэтажек на Оренбургском переулке. Ресурс восстановят к 15.00 мск 25 декабря.