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Posted 25 декабря, 09:23

Published 25 декабря, 09:23

Modified 25 декабря, 09:23

Updated 25 декабря, 09:23

ВТБ выяснил, где в Ростовской области чаще оплачивают ЖКУ онлайн

ВТБ выяснил, где в Ростовской области чаще оплачивают ЖКУ онлайн

25 декабря 2024, 09:23
Фото: пресс-служба ВТБ.
С начала года количество пользователей, которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги через онлайн-банк, выросло вдвое.

Наиболее часто сервис используют клиенты банка в Батайске, Азове и Ростове-на-Дону.
Сегодня услуги ЖКХ оплачивают в ВТБ Онлайн более 10% клиентов банка в Ростовской области. В Батайске таких 14%, а в Азове и Ростове-на-Дону — по 12% от общего числа пользователей.

Сейчас в регионе доступны платежи в ВТБ Онлайн в адрес свыше 1600 предприятий ЖКХ Ростовской области, что составляет 99% от общего числа поставщиков в области.

*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк.

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