ВТБ выяснил, где в Ростовской области чаще оплачивают ЖКУ онлайн

Наиболее часто сервис используют клиенты банка в Батайске, Азове и Ростове-на-Дону.

Сегодня услуги ЖКХ оплачивают в ВТБ Онлайн более 10% клиентов банка в Ростовской области. В Батайске таких 14%, а в Азове и Ростове-на-Дону — по 12% от общего числа пользователей.