ВТБ выяснил, где в Ростовской области чаще оплачивают ЖКУ онлайн

Posted 25 декабря, 09:23
Published 25 декабря, 09:23
Modified 25 декабря, 09:23
Updated 25 декабря, 09:23
Наиболее часто сервис используют клиенты банка в Батайске, Азове и Ростове-на-Дону.
Сегодня услуги ЖКХ оплачивают в ВТБ Онлайн более 10% клиентов банка в Ростовской области. В Батайске таких 14%, а в Азове и Ростове-на-Дону — по 12% от общего числа пользователей.
Сейчас в регионе доступны платежи в ВТБ Онлайн в адрес свыше 1600 предприятий ЖКХ Ростовской области, что составляет 99% от общего числа поставщиков в области.
*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк.