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Posted 25 декабря, 12:17

Published 25 декабря, 12:17

Modified 25 декабря, 12:19

Updated 25 декабря, 12:19

Вторая мощная волна магнитных бурь накроет Ростов-на-Дону

Вторая мощная волна магнитных бурь накроет Ростов-на-Дону

25 декабря 2024, 12:17
Фото: Шедеврум. Вторая мощная волна магнитных бурь накроет Ростов-на-Дону
Астрономы рассказали, что магнитная буря будет бушевать на территории Ростова-на-Дону не только вечером 25 декабря, но и весь день 26 декабря, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возбуждение магнитосферы Земли начнется постепенно. Около 12.00 мск 26 декабря сила геомагнитного возмущения составит четыре балла из девяти возможных. Уже к 15.00 мск геомагнитная буря усилится до пяти баллов и достигнет уровня G1.

После 18.00 мск показатели пойдут на спад, а примерно к 21.00 мск магнитная буря и вовсе закончится. Всего она продержится девять часов.

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Добавим, что в период действия магнитной бури не рекомендуется перенапрягаться или нервничать, иначе космическая непогода может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что в Ростовской области пройдет снег к Новому году.

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