Вторая мощная волна магнитных бурь накроет Ростов-на-Дону

Posted 25 декабря, 12:17
Published 25 декабря, 12:17
Modified 25 декабря, 12:19
Updated 25 декабря, 12:19
Возбуждение магнитосферы Земли начнется постепенно. Около 12.00 мск 26 декабря сила геомагнитного возмущения составит четыре балла из девяти возможных. Уже к 15.00 мск геомагнитная буря усилится до пяти баллов и достигнет уровня G1.
После 18.00 мск показатели пойдут на спад, а примерно к 21.00 мск магнитная буря и вовсе закончится. Всего она продержится девять часов.
Добавим, что в период действия магнитной бури не рекомендуется перенапрягаться или нервничать, иначе космическая непогода может спровоцировать проблемы со здоровьем.
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