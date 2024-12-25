Заммэра Москвы Ефимов сообщил о реорганизации по программе КРТ еще более 31 га земель

Posted 25 декабря, 16:01
Published 25 декабря, 16:01
Modified 25 декабря, 16:01
Updated 25 декабря, 16:01
Соответствующий проект решения размещен на официальном сайте правительства Москвы, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
По его словам, в рамках программы комплексного развития территорий планируется реорганизация неэффективно используемых участков, объединенных в одном проекте редевелопмента. Здесь будут строиться жилые, общественно-деловые и социальные объекты. В результате предполагается возвести 659,26 тыс. квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект превысят 146 млрд рублей, а годовой бюджетный эффект может составить свыше 3,2 млрд рублей. Реализация данной инициативы в районах Дмитровский и Лианозово создаст более 7,2 тыс. новых рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.
Указанные земельные участки располагаются в непосредственной близости к станции «Лианозово» Московского центрального диаметра и одноимённой станции метрополитена.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на месте устаревших сооружений будет возведено 415,41 тыс. квадратных метров современного жилья. Кроме того, на данных участках предусмотрено строительство коммерческих и социальных объектов общей площадью 243,85 тыс. квадратных метров. В их число входят образовательный комплекс на тысячу мест, детский сад на 350 мест, подстанция скорой помощи на шесть автомобилей, отделение МВД и торговый центр с ФОКом. Также на территории площадью 0,82 гектара планируется создание конечной остановки для наземного городского транспорта.
В рамках инициативы по комплексному развитию территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте устаревших промышленных зон и неэффективно используемых участков планируются современные жилые комплексы, дороги и инфраструктурные объекты.
В данный момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ, которые охватывают более 3,1 тысячи гектаров. Эти мероприятия проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.