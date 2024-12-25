Заммэра Москвы Ефимов сообщил о реорганизации по программе КРТ еще более 31 га земель

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на месте устаревших сооружений будет возведено 415,41 тыс. квадратных метров современного жилья. Кроме того, на данных участках предусмотрено строительство коммерческих и социальных объектов общей площадью 243,85 тыс. квадратных метров. В их число входят образовательный комплекс на тысячу мест, детский сад на 350 мест, подстанция скорой помощи на шесть автомобилей, отделение МВД и торговый центр с ФОКом. Также на территории площадью 0,82 гектара планируется создание конечной остановки для наземного городского транспорта.