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Posted 25 декабря, 05:31

Published 25 декабря, 05:31

Modified 25 декабря, 05:33

Updated 25 декабря, 05:33

Жители Ростова сообщили о стрельбе на окраине города

Жители Ростова сообщили о стрельбе на окраине города

25 декабря 2024, 05:31
Фото: 1MI. Жители Ростова сообщили о стрельбе на окраине города
В Ростове-на-Дону вечером 24 декабря раздались выстрелы на окраине Северного, сообщили очевидцы. По словам местных жителей, огонь открыли по дому на улице Петренко.

Очевидцы утверждают в telegram-канале «Это Ростов новости», что пули попали в окна первого этажа одной из многоэтажек. Как правило, там расположены нежилые помещения, которые сдают в аренду.

Горожане рассказали, что вскоре приехала полиция и задержала стрелка. Пострадавших в результате стрельбы не обнаружили.

— Там даже участкового нет, никто не хочет идти в этот микрорайон, — написали в комментариях подписчики.
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— Везде дураков хватает. Есть и адекватные люди в этом районе, — возразили другие.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области этот инцидент пока не комментировали.

Ранее RostovGazeta сообщала об ограблении студента в Волгодонске.

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#Евгения Волкова#Полиция#Стрельба#Ростов#Инцидент#Северный#Многоэтажки
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