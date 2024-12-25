Жители Ростова сообщили о стрельбе на окраине города

Posted 25 декабря, 05:31
Published 25 декабря, 05:31
Modified 25 декабря, 05:33
Updated 25 декабря, 05:33
Очевидцы утверждают в telegram-канале «Это Ростов новости», что пули попали в окна первого этажа одной из многоэтажек. Как правило, там расположены нежилые помещения, которые сдают в аренду.
Горожане рассказали, что вскоре приехала полиция и задержала стрелка. Пострадавших в результате стрельбы не обнаружили.
— Там даже участкового нет, никто не хочет идти в этот микрорайон, — написали в комментариях подписчики.
— Везде дураков хватает. Есть и адекватные люди в этом районе, — возразили другие.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области этот инцидент пока не комментировали.
Ранее RostovGazeta сообщала об ограблении студента в Волгодонске.