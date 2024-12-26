4000 жителей России стали потенциальными донорами благодаря проекту волонтера Сбера

Posted 26 декабря, 13:38
Published 26 декабря, 13:38
Modified 26 декабря, 13:38
Updated 26 декабря, 13:38
Три года назад она вступила в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ). Тарзанова рассказала о том, каким образом она помогает популяризировать донорство в стране и насколько это важно для каждого гражданина.
Многие россияне становятся волонтерами и донорами костного мозга в основном после того, как столкнутся с болезнью близкого человека. В случае Ирины это было не так. Она узнала о донорстве через соцсети и стала более глубоко изучать эту тему. Ее интересовали вопросы, больно ли и безопасно ли это? Зачем это нужно? Таким образом она вышла на Национальный РДКМ, представители которого ей все подробно рассказали. Ирина вступила в регистр вместе с супругом. С тех пор она стала публиковать информацию на эту тему в интернете и рассказывать, что быть донором — не больно и не страшно. Однако работы исключительно в информационном пространстве для Ирины было недостаточно.
После возвращения из декретного отпуска в 2021 году в Сбербанк она выступила с инициативой продвижения донорства костного мозга. Тарзанова отметила, что в компании активно поддерживают инициативы сотрудников и помогают реализовать их. На юге России реализуются программы, направленные на содействие волонтерским проектам и развитие корпоративной культуры. В Юго-Западном банке, где Ирина трудится финансистом, быстро нашлись сторонники ее инициативы. Они организовывали просветительские встречи на эту тему. Содействие оказывали и представители РДКМ, которые читали лекции, комментировали сложные моменты и всегда были на связи.
Сначала просветительская деятельность на тему донорства костного мозга ограничивалась только Ростовом-на-Дону, где находится офис макрорегиона, координирующий работу отделений в шестнадцати субъектах. Со временем встречи в форматах онлайн и офлайн стали проводить и в других регионах. За год их посетило около трех тысяч россиян. Благодаря проекту Национальный РДКМ пополнился 100 новыми донорами.
Каждый год Сбер организует среди сотрудников конкурс соцпроектов. В нем участвуют специалисты компании со всей России. Проект Ирины, посвященный донорству костного мозга, был признан лучшим. Награду сотруднице вручил Герман Греф.
В 2023 году при поддержке банка прошла единая донорская акция для сотрудников в двадцати пяти российских городах. По итогам мероприятия потенциальными донорами стали более 750 человек.
По словам Ирины, в акции хотели принять участие гораздо больше сотрудников компании. Она пояснила, что для проекта требуется большое количество спикеров, хорошо разбирающихся в теме и готовых дать ответ на любой вопрос. Для их подготовки Сбер запустил специальный курс обучения. Примерно двадцать человек уже прошли его и могут продвигать тему донорства.
В сентябре 2023 года прошла еще одна акция для сотрудников Сбера по всей стране. Компания проводит вебинары и лекции, использует для популяризации темы социальные сети, медиа и партнеров. Это важно, поскольку вокруг темы донорства существует большое количество страхов и мифов. Об этом направлении жители страны знают слишком мало, а потому относятся к нему с настороженностью, пояснила Ирина.
В рамках бегового фестиваля Сбера «Зелёный марафон» также прошли донорские акции. По итогам этого мероприятия регистр пополнился еще 250 потенциальными донорами. Ими стали не только сотрудники компании, но и любители спорта и здорового образа жизни.
Тарзанова обратила внимание, что чем больше человек состоят в регистре, тем больше шансов на сохранение жизней. По словам волонтера, на Земле у каждого человека может быть генетический близнец. Если когда-то кому-то он понадобится, то было бы хорошо, если бы он был в регистре.
На сегодняшний день более четырех тысяч россиян решили стать потенциальными донорами костного мозга. Ирина рассказала, что не менее десяти ее коллег уже поделились своими кроветворными клетками для спасения чьих-то жизней.