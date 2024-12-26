4000 жителей России стали потенциальными донорами благодаря проекту волонтера Сбера

Многие россияне становятся волонтерами и донорами костного мозга в основном после того, как столкнутся с болезнью близкого человека. В случае Ирины это было не так. Она узнала о донорстве через соцсети и стала более глубоко изучать эту тему. Ее интересовали вопросы, больно ли и безопасно ли это? Зачем это нужно? Таким образом она вышла на Национальный РДКМ, представители которого ей все подробно рассказали. Ирина вступила в регистр вместе с супругом. С тех пор она стала публиковать информацию на эту тему в интернете и рассказывать, что быть донором — не больно и не страшно. Однако работы исключительно в информационном пространстве для Ирины было недостаточно.